Settimana Europea della Mobilità, quattro eventi della Fiab ad Arezzo

Ritorna l’appuntamento della Settimana Europea della Mobilità (SEM) promossa dalla Commissione Europea. MIXANDMOVE è il titolo del contenitore di eventi – pedalate, convegni, workshop e tanto altro – che anche in Italia la Federazione Italiana Amici della Bicicletta ha in programma da domenica 16 a sabato 22 settembre in decine di città, tra cui Arezzo. Come ogni anno l’obiettivo è quello di incoraggiare sempre più cittadini a utilizzare i mezzi di trasporto più efficienti e veloci per spostarsi da un punto all’altro della città. Rinunciando all’automobile, il beneficio di questa scelta ricade non soltanto sull’ambiente, ma anche sulla città che viene così restituita alle persone.

Il concetto di “multimodality” a cui si ispira l’European Mobility Week 2018 si concilia in pieno con i principi Fiab: dalla mobilità attiva allo spazio pubblico, la scelta di mezzi di trasporti alternativi all’automobile porta con sé risultati concreti per la salute, l’economia, l’ambiente e il benessere. Per questo la Federazione Italiana Amici della Bicicletta parla di un vero e proprio “diritto allo spazio pubblico”.

PROGRAMMA EVENTI PER LA CITTA’ DI AREZZO

Sabato 15 settembre: ore 15,00 – Presso Autoscuola Viviani, gentilmente concessa – Viale Giotto, 53 – In Bicicletta con il Codice della Strada. Il socio di Fiab Arezzo Amici della Bici, Giovanni Cardinali, presenta le norme del Codice della Strada ad uso dei ciclisti. Segue discussione sulle norme in vigore e sulle proposte di FIAB al Parlamento per una riforma del Codice della Strada particolarmente finalizzata allo sviluppo della mobilità ciclistica.

Domenica 16: Alla scoperta della storia nei dintorni di Arezzo, pedalata di circa 30 km nella parte sud della piana di Arezzo, lontano dal traffico, tra verde, insediamenti e terrazze morfologiche con vedute panoramiche. Partenza da p.za Stazione ore 9,00; ritorno 12,30.

Info: Massimo Barbagli 3334757202

Lunedì 17: ore 21,00 con partenza da Piazza G. Monaco Pedalata per una città sostenibile. Il percorso si snoderà sulle piste ciclabili cittadine per circa 10 Km. Alla fine un gelato per tutti.

Info: Fabrizio Montaini 3661589871.

Mercoledì 19: censimento ciclisti in tre varchi della città (Saione, Ex Agenzia del Territorio, inizio Via Crispi) da parte dei soci Amici della bici AR e conteggio delle bici in sosta nel raggio di 100 m. dalla stazione ferroviaria in diverse fasce orarie. Per contributi nel rilevamento telefonare a Fabrizio Montaini 3661589871.