“Settembre, andiamo. E’ tempo di migrare”: arriva il weekend della transumanza a Talla, Raggiolo e Loro

“Settembre, andiamo. E’ tempo di migrare”. Con questo slogan dannunziano, si presenta la “tre giorni” alla riscoperta dei percorsi dei pastori transumanti lungo tre fra i borghi principali e più caratteristici del Pratomagno: Talla, Raggiolo e Loro Ciuffenna. L’iniziativa che si dipana sui percorsi del Pratomagno casentinese e valdarnese, prevede sfilate, mercati, battesimo della sella, dimostrazioni di lavorazioni tradizionali, ma anche corteo storico e visita alla nuova sezione dell’Ecomuseo di Raggiolo, recentemente aperte e dedicata appunto alla transumanza, l’antico viaggio dei pastori Casentinesi verso la Maremma per trascorrere con le greggi i mesi invernali.

Si comincia venerdì 7 settembre da Talla, con questo programma:

Ore 16 arrivo dei cavalieri transumanti e dei puledri a seguito.

ore 18 sfilata nelle vie del paese. A seguire mostra mercato di prodotti locali e dimostrazioni in collaborazione con il caseificio del Pratomagno. Battesimo della sella con il centro ippico San Donato di Pratovecchio al parco feste.

ore 19:30 cena con piatti tipici a cura della pro loco Guido Monaco di Talla.

Sabato 8 settembre si replica a Raggiolo, ecco l’agenda della giornata:

ore 15,30 battesimo della sella.

ore 17 arrivo dei cavalieri transumanti e dei puledri al seguito con sfilata nel paese. A seguire, visita all’Ecomuseo e alla nuova sezione dedicata alla transumanza; dimostrazione sulla lavorazione tradizionale del latte a cura della “Brigata di Raggiolo” e az. agricola Pecorini di Castel San Niccolò.

ore 19,30 cena con piatti tipici a cura de la Brigata di Raggiolo;

ore 21 volo in Pratomagno, spettacolo di immagini e letture a cura di Samuele Boncompagni.

Infine arriviamo a domenica 9 settembre, con il programma della giornata a Loro Ciuffenna:

ore 17 arrivo dei cavalieri transumanti e puledri al seguito con passaggio nel centro storico.

ore 19.30 cena con i piatti e prodotti della transumanza a cura di Slow Food Valdarno e pro loco di Loro Ciuffenna.

ore 21,30 corteo storico delle quattro contrade di Loro Ciuffenna con esibizione degli Sbandieratori e tamburini di Torrita di Siena.

A conclusione passaggio dei “Cavalcanti della Tradizione“.