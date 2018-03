Serata dedicata all’illusionismo al Circolo artistico. Ospite d’eccezione: il mago Silvan

Se la magia ci è familiare, è merito di Silvan, uno dei maggiori illusionisti contemporanei. Ha portato le sue magie nelle case di tutti gli italiani con la celebre trasmissione Sim Sala Bim, ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo e continua ad esibirsi nei teatri ed in tv.

Silvan è per tutti il mago dei maghi, elegante, garbato, dal sorriso imperturbabile, capace di attrarre adulti e bambini con gesti perfettamente calcolati ed eseguiti con impareggiabile destrezza.

Il grande illusionista sarà al centro della serata venerdì 23 marzo alle ore 21 al Circolo Artistico per ricevere un dono made in Arezzo dedicato al suo talento. In suo onore si esibiranno 4 maghi: Deni’ Magic, Alvin Mask, Francesco Meraviglia e Fantasy Illusion.

Abilità creativa e agilità manuale, caratteristiche proprie dei maghi ma anche perfetta sintesi del saper fare artigiano, di antiche tecniche di lavorazione che l’artigiano contemporaneo sa trasformare, rigenerare ed interpretare in chiave moderna. “Da qui nasce la Magia delle Mani di CNA Arezzo – osserva Franca Binazzi, Presidente CNA Arezzo – il connubio tra artigianato e magia, l’ingegno dalla mente che si esprime con le mani, il filo rosso che lega l’evento clou di CNA Arezzo con la serata omaggio a Silvan, anche lui artista artigiano dalla manualità raffinata che non smette mai di stupire”.

Gli appassionati di magia, tanti in terra di Arezzo, si danno appuntamento al Circolo Artistico per una serata ideata da Massimo Cocchi, amico di Silvan e grande estimatore di un’arte che attrae anche oggi tanti giovani. Sua l’idea di una moneta con l’effige di Silvan da donare al maestro, un manufatto in argento realizzato dal portavoce degli Orafi di CNA Arezzo, Gabriele Veneri, a testimonianza della ricchezza produttiva di una terra che esprime il meglio di sè nella lavorazione dei metalli preziosi.

Tra i partner dell’iniziativa, Estra spa, un’eccellenza nel panorama italiano nel campo dell’energia nata in questo territorio con la volontà di legare ad esso il suo futuro valorizzando il patrimonio di creatività, innovazione e cultura che caratterizza Arezzo e la sua provincia e che con Silvan si arricchisce di un testimonial eccellente.

“La nostra società non è semplicemente al servizio dei territori nei quali opera ma ne è parte attiva e integrante – commenta il Presidente Francesco Macrì. E’ nostro interesse lavorare per lo sviluppo economico e sostenere la produzione di ricchezza e lavoro, le tradizioni e la cultura di cui è ricco questo territorio”.

“E’ un piacere accogliere nella nostra città un grande artista come Silvan – dichiara il Sindaco Alessandro Ghinelli – ambasciatore nel mondo di un’arte che tutti hanno imparato ad apprezzare grazie al suo stile inimitabile. Arezzo lo omaggia grazie ad una rete di collaborazioni che esprime l’energia creativa che lega insieme territorio, economia e cultura, un mix di ingredienti che sono la ricchezza di questa città straordinariamente dinamica e vitale”.

Uno speciale ringraziamento a Federico Calvelli, Presidente del Circolo Artistico di Arezzo che ospita la serata nel salotto buono della città.