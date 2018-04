Scuola genitori di Bibbiena, gli incontri della nuova edizione

Venerdì 13 Aprile al Ciaf di Soci riapre i battenti la Scuola per Genitori di Bibbiena, un progetto che nel tempo ha dato soddisfazioni in termini di gradimento e partecipazione. Quest’anno il tema proposto verte sul fenomeno sociale della violenza nella scuola, non tanto in riferimento al bullismo quanto, sul rapporto genitori- insegnanti e studenti-insegnanti. Dunque i vari esperti si focalizzeranno sul rapporto famiglia-scuola e sul l’importanza che riveste questo legame per i giovani al fine di offrire loro gli strumenti di conoscenza non solo didattica ma di vita.

Tutti gli incontri saranno coordinati dalla dottoressa Edy Marruchi psicoterapeuta.

La prima serata sarà venerdì 13 aprile ore 21.00 avrà come titolo: ” Scuola e famiglia contro ogni violenza: alleanza virtuosa”

Il relatore sarà la dottoressa Paola Francesconi. Psichiatra Psicoanalista. Alla tavola rotonda parteciperà anche il professor Leonardo Magnani che fornirà una fotografia della realtà locale.

La seconda serata sarà venerdì 20 aprile ore 21.00 avrà come titolo:”Vogliamo figli intelligenti e felici!”, un tiolo ovviamente provocatorio.. Il relatore sarà la dottoressa Maddalena Petrillo. Neuropsichiatra e psicoterapeuta sistemico-familiare. Alla tavola rotonda parteciperà la psicomotricista Elena Marruchi che porterà due vignette cliniche.

Il terzo incontro, che chiuderà la rassegna di questo anno ci sarà venerdì 4 maggio sempre alle 21.00: “La violenza nascosta”, il relatore sarà il Dott. Stefano Calippo Psichiatra, psicoanalista membro della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi e dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi

Come tutti gli anni durante gli incontri lo spazio gioco il Cappellaio Matto sarà sempre aperto per dare la possibilità ai genitori di portare i figli a giocare con laboratori e attività educative e divertenti.