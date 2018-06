Scuola finita, la mappa della stagione estiva del divertimento a Pratovecchio-Stia

Scuola in archivio anche per quest’anno, e parte la stagione estiva del divertimento con tante iniziative a cura del Comune e delle associazioni paesane. A Pratovecchio Stia si apre il “baule dell’estate”, tradizionale contenitore nel quale convergono le idee e le manifestazioni promosse per stuzzicare la fantasia di bambini e ragazzi. Nel baule c’è posto davvero per tutto: dai corsi di nuoto, tennis e MTB ai segreti del castello di Romena, dalle iniziative collaterali ai grandi eventi (vedi Naturalmente Pianoforte), dal ricco programma del planetario del Parco alle serate di teatro, senza dimenticare le ricchezze del territorio e le aree che tradizionalmente sono dedicate al gioco, in questa stagione soprattutto il parco del Canto alla Rana. Un angolo speciale ce l’hanno anche gli animali e la didattica in fattoria, con le associazioni Equinatura, Centro Ippico San Donato e Fattoria Didattica Lucatello che propongono escursioni, laboratori e progetti per ragazzi 6-14 anni, con i cavalli o gli asinelli.

“Tante possibilità per tutti”, dice l’assessore alla scuola e politiche sociali Sonia Amadori, “visto anche il gran numero delle associazioni che vi prendono parte. Vorrei sottolineare in questa serie di proposte il corso di nuoto organizzato dal Comune. Anche quest’anno saranno gli educatori che hanno seguito i ragazzi durante i progetti scolastici invernali ad accompagnarli in questa esperienza estiva, continuando così il progetto educativo già iniziato. Invitiamo le famiglie, i bambini e ragazzi, sia del luogo che i villeggianti che arriveranno presto, a prendere il programma del baule dell’estate, e scegliere fra tante iniziative quella che preferiscono per trascorrere divertendosi, in modo utile e costruttivo, il periodo di riposo dopo un altro anno scolastico”.