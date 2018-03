Scanzi torna in tv da conduttore. Su Nove arriva The Match

Una nuova sfida televisiva per il giornalista e scrittore aretino Andrea Scanzi. Che per la prima volta approda sul canale Nove di Discovery Italia. Dopo l’esperienza di Futbol a La7, torna nelle vesti di conduttore, o meglio di arbitro, della nuova trasmissione di attualità The Match, che andrà in onda alle 23,30 da venerdì 23 marzo

Redazione Arezzo Notizie