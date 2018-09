Scanzi e Pupo nella giuria di miss Italia con Borghese, Cucinotta e Iannone. Il giornalista aretino: “Parlerò di donne, mia vera passione”

Ci saranno anche il giornalista aretino Andrea Scanzi e il cantante di Ponticino Enzo Ghinazzi in arte Pupo nella giuria di Miss Italia, concorso di bellezza giunto all’edizione numero 79 che vedrà il proprio epilogo lunedì 17 settembre a Milano: 33 le ragazze da tutta la Penisola che si contenderanno il titolo. La serata sarà trasmessa in diretta su La7 con la conduzione di Francesco Facchinetti e Diletta Leotta.

Gli altri membri della giuria saranno Andrea Iannone, pilota legato alla showgirl Belen Rodriguez, lo chef televisiso Alessandro Borghese e l’attrice (ex concorrente di Miss Italia nel 1987) Maria Grazia Cucinotta. Due i presidenti: gli umoristi Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

“Finalmente – scherza Scanzi – mi hanno chiamato per parlare della mia vera passione: le donne”. E aggiunge: “Gli organizzatori hanno detto di avermi cercato dopo aver chiesto alle aspiranti miss quale giornalista seguivano di più. E’ spuntato fuori il mio nome. Io non so se per quello che scrivo o perché sono figo (ride), preferirei la seconda, ma in entrambi i casi è un’ottima notizia, perché preferisco essere apprezzato dalle ragazze di miss Italia che non da Sallusti o da Renzi”.

La grande serata sarà preceduta, domenica 16 settembre, dalla semifinale, in onda sempre su La7 dalle 20,30 e condotta da Carolina Di Domenico. Una trasmissione in cui verranno presentate le scelte fatte tra la fine di agosto e i primi di settembre a jesolo che hanno portato alla selezione delle 33 finaliste.

L’ELENCO DELLE 33 FINALISTE

1 Nicole Nietzsch Miss Equilibra Trentino Alto Adige

2 Mara Boccacci Miss Equilibra Emilia Romagna 2018

3 Naomi Rizzo Miss Miluna Calabria 2018

4 Marta Murru Miss Liguria 2018

5 Laura Schiavoni Miss Rocchetta Bellezza Marche 2018

6 Lucrezia Perelli Miss Cinema Umbria 2018

7 Martina Iacomelli Miss Cinema Toscana 2018

8 Chiara Bordi Miss Miluna Lazio 2018

9 Giulia Panzino Miss Rocchetta Bellezza Calabria 2018

10 Erika Franceschini Miss Equilibra Marche 2018

11 Martina Rao Miss Equilibra Sicilia Est 2018

12 Carlotta Maggiorana Miss Marche 2018

13 Manuela Matera Miss 365 Saint-Vincent Valle d’Aosta 2018

14 Gloria Tonini Miss Rocchetta Bellezza Toscana 2018

15 Veronica Nucci Miss Cinema Marche 2018

16 Marta Valentini Miss Eleganza Lazio 2018

17 Sofia Belli Miss Miluna Lombardia 2018

18 Aurora Leli Miss Sorriso Piemonte e Valle d’Aosta 2018

19 Giulia Cetto Miss Cinema Trentino Alto Adige 2018

20 Valentina Colecchia Miss Sport Puglia 2018

21 Giulia Auer Miss Miluna Trentino Alto Adige 2018

22 Antonietta Fragasso Miss Puglia 2018

23 Patrizia Bendotti Miss Sorriso Lombardia 2018

24 Erika Nicolosi Miss Eleganza Abruzzo 2018

25 Sophie Agnese Krause Miss Trentino Alto Adige 2018

26 Valeria Capelli Miss Equilibra Friuli Venezia Giulia

27 Maeva Billi Miss Miluna Emilia Romagna 2018

28 Anna Mazzali Miss Emilia 2018

29 Fiorenza d’Antonio Miss Rocchetta Bellezza Campania 2018

30 Nicole Ceretta Miss Roma 2018

31 Diletta Sperotto Miss Veneto 2018

32 Deborah Agnone Miss Cinema Sardegna 2018

33 Jessica Poli Miss Sorriso Emilia Romagna 2018

