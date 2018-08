Sansepolcro, Riccardo Bonauguri campione cittadino dei balestrieri

Riccardo Bonauguri è il campione cittadino 2018 dei balestrieri di Sansepolcro. Questo l’esito al termine della quarta e ultima gara, disputata nella serata di domenica 26 agosto al campo di tiro “Luigi Batti”, per quanto – da regolamento – nel computo complessivo rientrino anche i risultati ottenuti nel Palio della Balestra di Sansepolcro dell’anno precedente e in quello di Gubbio dello scorso maggio.

Ai punti del terzo posto ottenuto in piazza Grande, Bonauguri ha aggiunto quelli di un primo e di un secondo posto conquistati nelle gare individuali, che sono risultati determinanti per l’aggiudicazione del titolo con un sola lunghezza di vantaggio nei confronti di Andrea Giovagnini, vincitore dell’ultima sfida (28 i partecipanti) davanti a Enzo Cestelli e a Viviano Zanchi.

Il 54enne tiratore biturgense, in attività da quasi vent’anni, ha fatto sua un’altra edizione del campionato cittadino abbastanza combattuta, arrivando in testa anche all’ultimo appuntamento ma con altri tiratori che avevano la possibilità di strappargli il primo posto. Con questa affermazione, la prima personale nel campionato cittadino, il bilancio di Riccardo Bonauguri relativamente all’anno 2018 può dirsi più che positivo, ricordando il trionfo nella Coppa del Presidente e il già ricordato terzo posto nel Palio di Gubbio, non dimenticando che ne ha uno anche a Sansepolcro, datato 2009. In passato, Bonauguri ha vinto un memorial “Bista Procelli”, un’altra Coppa del Presidente e un Torneo dei Campioni, ai quali si somma un terzo posto nel Palio di Sant’Egidio.

La cerimonia di premiazione è fissata, come da protocollo, per la serata di mercoledì 5 settembre, in occasione del Palio dei Rioni fra Porta Romana e Porta Fiorentina: prima della sfida, riceverà il collare dal campione uscente, Franco Trappoloni, al centro di piazza Torre di Berta. Riconoscimenti anche per il secondo e il terzo classificato, rispettivamente Andrea Giovagnini e Gian Luca Baldi.

Classifica finale del campionato cittadino 2018

1) Riccardo BONAUGURI punti 43

2) Andrea GIOVAGNINI p. 42

3) Gian Luca BALDI p. 38

4) Francesco ALESSANDRINI p. 35

5) Viviano ZANCHI p. 35

6) Enzo CESTELLI p. 34

7) Marco BELLANTI p. 22

8) Dario CASINI p. 21

9) Marco GUERRINI GUADAGNI p. 21

10) Luciano MAZZINI p. 19