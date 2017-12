Sansepolcro, fervono i preparativi per la festa di capodanno in Piazza Torre di Berta

Musica e allegria per dare il benvenuto all’anno nuovo. Domenica 31 dicembre torna a Sansepolcro il tradizionale appuntamento con il Capodanno in piazza. L’evento, organizzato dal Comune di Sansepolcro in collaborazione con le associazioni di categoria, rientra nelle iniziative della rassegna “Natale al Borgo”.

Lo spettacolo vedrà come di consueto l’allestimento del grande palco in Piazza Torre di Berta, dove a partire dalle 23:30 si potrà brindare e scambiarsi gli auguri in allegria in compagnia del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale.

A scaldare l’atmosfera ci penseranno i “SestoSenso”, storica live band biturgense che proporrà il suo infinito repertorio di brani tutti da ballare. La città di Piero, dunque, suonerà a festa per tutta la notte regalando a cittadini e turisti una serata di grande allegria.

“Tecnici e organizzatori sono al lavoro in questi giorni per regalare alla nostra comunità una serata all’insegna del divertimento – commenta il primo cittadino Mauro Cornioli – da alcuni anni il Capodanno in piazza è tornato ad essere un evento molto atteso dai biturgensi e non solo. Vi aspettiamo numerosi per brindare tutti insieme all’anno nuovo.”