Sansepolcro, CasermArcheologica aperta al pubblico ogni sabato

Da domani, sabato 13 ottobre, CasermArcheologica avrà un giorno di apertura ufficiale al pubblico. Un nuovo importante passo avanti, reso possibile grazie alla collaborazione di Erica Sadocchi che accoglierà tutti coloro che vorranno visitare le mostre e gli spazi e scoprire le varie attività curate dell’associazione. CasermArcheologica sarà aperta al pubblico ogni sabato dalle ore 16 alle ore 19: un giorno e una fascia oraria strategici, soprattutto per quanto concerne il turismo e i flussi di visitatori in città. Ciò permetterà infatti agli spazi di Palazzo Muglioni di integrarsi in modo ottimale nel circuito della “Via dei Musei” che in poche centinaia di metri, lungo via Niccolò Aggiunti, raccoglie ampia parte del patrimonio e delle proposte culturali presenti a Sansepolcro.