“Salus – Risveglia la tua forza interiore”, al via la prima edizione a Cortona

Esperti di discipline olistiche e di medicina tradizionale cinese, ma anche erboristi, psicologi, pedagogisti, omeopati e operatori della salute a vari livelli. Tutti insieme per dare vita alla prima edizione di “Salus- Risveglia la tua Fortezza interiore” in programma a Cortona dal 15 al 17 giugno nella splendida cornice della Fortezza del Girifalco.

Una tre giorni densa di appuntamenti che cominceranno alle 10 di mattina per concludersi solo al tramonto nata grazie alla collaborazione e alla sinergia dell’associazione On The Move con una rete di esperti del territorio e provenienti dal centro Italia e con il patrocinio del Comune di Cortona.

I visitatori saranno coinvolti in un ricchissimo percorso fatto di laboratori esperienziali e manuali, concerti, conferenze, presentazioni di libri, tavole rotonde

.

Sarà possibile incontrare operatori e relatori, richiedere consulenze, ricevere trattamenti in base a tre forme di fruizione: gratuitamente, a pagamento o ad offerta libera, secondo la cosiddetta “economia del dono” in base alla quale chi riceve retribuisce liberamente l’operatore in base alle proprie possibilità e al proprio apprezzamento.

“L’idea di Salus nasce dall’esigenza sempre più evidente di ricevere e diffondere una più ampia ed approfondita conoscenza dello spettro di approcci volti alla ricerca del benessere psico-fisico-spirituale”, spiegano gli artefici del progetto. “Si possono esplorare altre strade che potrebbero risultare vantaggiose per un percorso di guarigione o prevenzione. Risvegliare la capacità e la competenza dell’individuo, sviluppare l’abilità di ascoltare con presenza se stessi e l’altro, per mettersi con coraggio e fiducia in discussione e amarsi in modo autentico”.

Un progetto che abbraccia in maniera ampia e convinta anche tutto ciò che sta dietro al tema della “genitorialità”.

Proprio per questo sono in programma moltissimi momenti di incontro e condivisione di percorsi dedicati alle famiglie. Ci sarà, per esempio, chi parlerà di allattamento (con le ostetriche di Maishamani), chi di alimentazione come prevenzione (il Dott Renzo Paradisi dell’Asl Sud Est), chi dell’educazione dei figli alla libertà con il tema dello svincolo (Paola Bianchini dottoressa di filosofia teoretica e psicologia clinica csm Magione). Sarano proposti laboratori per “riattivare le capacità degli adulti di prendersi cura dei bambini” (esperte del centro Co.Me.Te) o per mettere a fuoco “la relazione di coppia tra miti e false credenze” (Erica Colicelli psicologa psicoterapeuta) o ancora per “educare alla vita e alla gioia” (Zandra Mantilla, Elisa Mazzoli) o per riflettere sulla bellezza del “Cantico delle Creature”, la preghiera francescana di fronte alla bellezza del mondo (Fra Lorenzo Gemmi).

Spazio anche a laboratori per bambini dai 3 ai 10 anni sia di gioco, che di scultura, che di sport con sessioni dedicate allo yoga.

Alcune discipline da non perdere: il Qi-Gong, lo yoga anukalana, il tai chi chuan stile yang.

Sono previsti trattamenti e consulenze, tra le altre, di cranio sacrale biodinamico, astrologia, cromopuntura kinesiologica, iridologia, naturopatia, pranoterapia, reiki, riflessologia del piede e molto altro.

“Salus si propone di creare una rete tra professionisti e operatori del benessere del pubblico e del privato per creare un dialogo, uno scambio, un’accoglienza, una chiara informazione, perché ognuno cominci a fare scelte consapevoli”, spiegano ancora gli organizzatori.

Il Bistrot della Fortezza preparerà pasti e spuntini salutari, con pietanze dal gusto tradizionale con materie prime esclusivamente provenienti da fornitori locali della Valdichiana e dal presidio Slow Food, accompagnate dai vini di Cortona, rinomati in tutto il mondo.

Tutto il programma è disponibile sulla pagina facebook dell’evento (https://www.facebook.com/events/401891250307836/).

Il costo del biglietto è di 10 euro per un giorno e 20 euro per tre giorni.