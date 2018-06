Sagre, il primo assaggio di Giostra e poi mostre di fotografia: il calendario del weekend

VENERDI’ 15 GIUGNO

Arezzo Torna ad Arezzo la “Festa della voce”, il programma delle esibizioni e concerti

Arezzo La giornalista e conduttrice televisiva Nausica Dalla Valle sarà ad Arezzo alla sala Montetini ospite dell’associazione Difesa Dei Valori a raccontare la sua storia di vita, di fede e di conversione, con la collaborazione delle chiese Evangeliche aretine Adi ed Hebron.

Arezzo Ultimo appuntamento dell’iniziativa culturale “Etica-mente. Dialoghi e pensieri per il presente 2018”, organizzata e promossa dal Comune di Arezzo e dall’Associazione Castelsecco, in collaborazione con il Dipartimento di scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale dell’università di Siena. Il ciclo di incontri termina con “Etica e legalità” al Circolo Artistico, sempre alle 17,30 con ingresso gratuito. Con Sergio Rizzo e Rosy Bindi. Introduce Andrea Bigalli.

Arezzo Saggio di Filosofia: si alza il sipario del Teatro Virginian di Arezzo

Arezzo È arrivato il momento di tuffare il naso tra le pagine e andare alla scoperta di una nuova opera letteraria tutta aretina: è “Oltre il muro” la nuova pubblicazione della scrittrice Debora Badii per Letizia Editore. Appuntamento alle ore 18 a La Feltrinelli Point di via Garibaldi 107 ad Arezzo per la prima presentazione italiana del romanzo, con l’autrice Debora Badii insieme alla giornalista Anna Martini, autrice della rubrica televisiva “Un libro in tre minuti” della rete TsdTv Arezzo.

L’autrice. Debora Badii, nata a Foiano della Chiana, vive e lavora ad Arezzo, dove sono nati i suoi figli. Dopo la laurea in materie letterarie presso la facoltà di Magistero di Arezzo, ha pubblicato un testo di ricerca e in seguito, dopo la laurea in Filosofia presso l’Università di Siena, ha curato altri scritti: alcuni legati agli studi filosofici, altri a iniziative e temi di interesse locale. Dopo la pubblicazione del suo primo romanzo nel 2015 “Le imperfezioni del cuore”, nel 2018 vede la luce “Oltre il muro” per Letizia Editore di Arezzo.

Arezzo 800 le persone che parteciperanno alla “Cena al Contrario”, evento must di Porta del Foro, in programma alle 20:30. In meno di 72 ore dall’apertura delle prenotazioni c’è stato un vero tam tam di chiamate e sms per accaparrarsi un posto alla più pazza cena di tutti i tempi, unica ed inimitabile. È stato frantumato in tutti i sensi il record dello scorso anno, che si fermò “solo” a 600, ma per questioni logistiche, sennò il dato sarebbe stato sicuramente più alto. Un grande lavoro da parte di tutto il gruppo giovanile giallo cremisi che ha trovato la grande disponibilità del Consiglio direttivo. Per i tanti che sono rimasti fuori dalla cena, oltre 300, ricordiamo che a seguire ci sarà il Trash Party con Tenerondo, Juanita Figueira e Johnny Ganorzo.



Marciano della Chiana



Valdarno Diffusioni torna con la quarta edizione e uno shuttle in partenza per il pianeta Marte

SABATO 16 GIUGNO

Anghiari Presso i Giardini del Vicario in piazza del Popolo 7, dalle ore 15:00 alle 18:30, l’Associazione internazionale di Cultura “Anghiari Centro Studi” si farà promotrice di un altro importante evento: il convegno sul tema “La cultura come locomotiva di sviluppo dei piccoli borghi”. Il convegno si propone di focalizzare l’attenzione su opportunità e percorsi che il patrimonio culturale, in senso ampio, può offrire allo sviluppo dei borghi minori.

Il programma prevede i seguenti interventi:

Atlante conoscitivo dei beni culturali di un territorio – Giovanni Caselli, antropologo culturale

Il concetto di museo diffuso – Ivo Biagianti, professore di Storia moderna e di Storia della Toscana, Università di Siena

Il disegno del paesaggio: lo stradone di Anghiari – Sandra Marraghini, docente di geometria descrittiva, Università di Firenze

Tramandare i borghi – Emilia De Simoni, funzionario IDCe – Mibact

Casi di studio – Salvatore Giannella, giornalista, già direttore di “Genius”, “L’Europeo”, “Airone

Finanziamenti europei e progettualità – Carlotta Balzani, esperta fondi europei

Arezzo Cerimonia di estrazione delle carriere della Giostra del Saracino. Avvio ore 21 in piazza della Libertà.

Arezzo Torna ad Arezzo la “Festa della voce”, il programma delle esibizioni e concerti

Arezzo Festa di inizio estate a Villa Fiorita, residenza sanitaria assistenziale ad Arezzo gestita dalla cooperativa sociale Koinè sotto la direzione di Cinzia Cinelli. L’appuntamento è alle ore 15 l’Università dell’età libera Enzo Ficai presenterà lo spettacolo teatrale “..finché morte non ci separi” con la regia di Alessandra Bedino. Seguiranno musica e buffet. Chiusura con estrazione dei numeri vincenti della sottoscrizione interna il cui ricavato andrà a sostegno delle attività rivolte agli ospiti della RSA. I premi sono disponibili grazie alla collaborazione di associazioni del territorio, imprese, negozi, familiari e operatori. Infine lancio di palloncini colorati.

Bibbiena La FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche – associazione senza fini di lucro che si prefigge lo scopo di divulgare e sostenere la fotografia su tutto il territorio nazionale – annuncia la mostra fotografica del nuovo grande progetto nazionale “La Famiglia in Italia” che verrà inaugurata al CIFA, Centro Italiano della Fotografia d’Autore di Bibbiena (Via delle Monache 2), a partire dalle ore 17,30. La mostra rimarrà poi aperta fino a domenica 9 settembre 2018. All’inaugurazione parteciperanno la Vice Presidente della Regione Toscana ed Assessore alla Cultura Monica Barni e il Sindaco di Bibbiena Daniele Bernardini.

Bibbiena Alle 21 all’interno del teatro Dovizi si esibiranno gli studenti del corso di teatro del liceo scientifico “Galileo Galilei” di Poppi (AR) nello spettacolo “Orlando a Roncisvalle” portato in scena con la regia di Alessandra Aricò sotto il coordinamento dell’insegnante Donatella Agnolucci e in collaborazione con l’associazione NATA. In scena ci sarà tutta l’energia degli allievi: Sofia Acciai, Serena Agrio, Margherita Benevieri, Agnese Benini, Elena Bertelli, Laura Carubia, Andrea Cavigli, Sara Fabbri, Stefan Floares, Francesco Miozzo, Elena Pasquini, Elena Renzetti, Elena Siemoni, Samuele Sorrentino, Andrea Vitellozzi.

Cavriglia Alle 21 al Teatro Comunale di Piazza Berlinguer si terrà l’atto conclusivo del corso di teatro promosso a Cavriglia come consuetudine dall’Associazione Culturale Teatrale Dritto e Rovescio. Il ciclo di incontri (per bambini, ragazzi ed adulti) diretto da Riccardo Vannelli è stato una sorta di laboratorio di recitazione in cui sono state affrontate le seguenti materie: educazione teatrale, recitazione, improvvisazione, regia, drammaturgia, fonetica. Un percorso di formazione sociale, teatrale e culturale che si chiuderà questo sabato con uno spettacolo con ingresso ad offerta libera. Il ricavato andrà in beneficenza al Centro Sociale “Filo d’argento” di Cavriglia.

Chiani Il centro di aggregazione Oasi di Chiani organizza alle 20 la cena “Tortiglioni e nana arrosto”. Costo 20 euro pro Calcit. Per prenotazione ed informazioni 335-7354162. Il ricavato sarà destinato al Calcit di Arezzo per sostenere il servizio di cure domiciliari oncologiche – SCUDO.

Cortona Alle 10,30 a Palazzo Casali, Cortona, presentazione dell’ultimo libro di Paolo Brandi “Il Club degli atleti”, nonostante il titolo è probabile che non si parli di sport, anzi è sicuro che non si parlerà di sport. Il libro racconta di tutt’altre cose, qualcuno l’ha definito un romanzo hard boiled, insomma una storia un po’ fosca poco adatta a stomaci delicati. La cosa curiosa di questa presentazione è la presenza intorno allo stesso tavolo di Andrea Vignini, ex sindaco di Cortona ed esponente di LEU, Albano Ricci, ex assessore al comune di Cortona e attuale segretario provinciale del Pd e infine Paolo Brandi un altro che un po’ di esperienza amministrativa e politica nella sua vita l’ha messa insieme. Cosa ci incastra la politica? L’hard boiled e la politica, checché se ne dica, si sposano bene tra loro, questo genere letterario è fatto di intrighi, violenza, sesso e una quantità industriale di cinismo. Ci vedete molte differenze con quello che è accaduto negli ultimi anni in questo paese? Al di là di questo aspetto Vignini e Ricci non sono solo esponenti politici, entrambi sono attenti lettori e scrivono. Caratteristiche che pochi politici di oggi possiedono e quindi potranno sicuramente dare un bel contributo alla presentazione.

Marciano della Chiana La kermesse gastronomica, ideata e organizzata dal Comune di Marciano, ai nastri di partenza per il settimo anno consecutivo. Importanti e significative novità caratterizzano l’edizione 2018 di questa manifestazione, che ha avuto fin dall’inizio un forte richiamo di pubblico e numerose attestazioni di gradimento, pur rimanendo comunque saldi gli obiettivi che da sempre si è prefissata: sostenere in primo luogo i valori della tradizione associativa che distingue l’intera vallata e, dal pari, promuovere la cultura materiale e popolare nonchè le tipicità agroalimentari, per valorizzare il territorio e in particolare i piccoli centri, molto spesso ricchi di storia, proprio come quello di Marciano, che fu teatro della famosa battaglia il 2 agosto 1554.

Dalle 21.30, in Piazza Fanfulla, il centro storico si animerà con un programma vario.

Monte San Savino La chianina arriva a Monte San Savino. Alle 17 l’auditorium di Palazzo Galletti ospiterà il convegno “I percorsi cicloturistici del Gigante Bianco a Monte San Savino e in Valdichiana” che rappresenterà l’occasione per illustrare il progetto di valorizzazione della razza chianina nella sua zona d’origine attraverso itinerari capaci di favorire uno sviluppo turistico ed economico. L’iniziativa è promossa dal Comune savinese e dagli Amici della Chianina con la collaborazione di Monteservizi e del Comitato Commercianti Centro Storico, e rappresenterà un’occasione di incontro, di confronto e di scambio di idee tra cittadini, istituzioni, aziende ed associazioni locali. Tra i relatori sono attesi Nicola Meacci (assessore alle attività produttive di Monte San Savino), Giovanni Corti (presidente degli Amici della Chianina), Vincenzo Ceccarelli (assessore ai trasporti e all’urbanistica della Regione Toscana), Sabrina Busato (presidente della Federazione Europea Itinerari Storici, Culturali e Turistici), Gino Ciofini (presidente della Uisp di Arezzo), Davide Basagni (rappresentante degli allevatori del territorio), Roberto Marchesini (responsabile provinciale area tecnica Coldiretti) e Stefano Romagnoli (funzionario del settore turismo della Regione Toscana).



Valdarno Diffusioni torna con la quarta edizione e uno shuttle in partenza per il pianeta Marte

DOMENICA 17 GIUGNO

Arezzo Poeti e Scarponi in collaborazione con CAI – Club Alpino Italiano Sezione di Arezzo, Trekking Italia Firenze e Toscana d’Appennino Società Cooperativa vi guideranno alla scoperta o riscoperta del Monte Lignano un luogo che pur trovandosi vicinissimo ad Arezzo risulta conosciuto solo in modo frammentario e spesso associato soltanto all’area attrezzata di Rigutinelli. Invece tutto il parco ha un valore enorme sia dal punto di vista storico che della ricchezza della flora e della fauna (tante piante di specie diversa racchiuse in un fazzoletto di terra).Dopo una breve visita alla Pieve di Sant’Eugenia al Bagnoro arriveremo fin sulla cima del Monte Lignano, un balcone naturale da cui la vista si apre non solo sulla città, ma su tutta la Val di Chiana, il Casentino,l’Alpe di Catenaia,Poti, la Val Tiberina e il lago Trasimeno in lontananza.

L’escursione è gratuita ma per chi volesse partecipare è gradita l’iscrizione direttamente in negozio presso Decathlon Arezzo o attraverso la pagina Facebook di Decathlon.

Il ritrovo è fissato per le ore 9.30 in località Bagnoro. Lunghezza del percorso 12 km. Dislivello 500m. Pranzo al sacco.

Arezzo Torna ad Arezzo la “Festa della voce”, il programma delle esibizioni e concerti

Arezzo Alla Scuderia Pan di Mulinelli bambini e ragazzi si potranno divertire a tirare contro il Buratto in sella a pony e cavalli. L’iniziativa è aperta anche a chi non è mai salito a cavallo, in quanto i concorrenti saranno accompagnati dagli istruttori. Si comincia alle ore 15.30 con la preparazione dei pony e la vestizione (ognuno con i colori del proprio quartiere) dei concorrenti.

Costo di partecipazione 10 euro comprensivo anche della merenda finale.

Per info e prenotazioni Francesca 334/1545975, Sonia 339/3831416 oppure www.scuderiapan.com

Arezzo Una mattinata in sella lontano dal traffico, immersi nel verde paesaggio della parte nord della Piana di Arezzo. Una “sbiciclettata”, con tante potenziali variabili, da ripetere con amici o da soli per ricaricarsi nel fisico e nello spirito. Ma allora cosa “c’azzecca” il titolo. Come sappiamo la bici è il mezzo migliore per conoscere il paesaggio, quindi mentre pedaliamo, meglio con una cartina al seguito (avete capito bene, mappa cartacea), possiamo individuare le componenti morfologiche, idrauliche, urbanistiche e anche storiche di quel paesaggio. Accompagnati da un “non storico” proviamo anche Noi a fare i “territorialisti”.

Programma

9,00 – Ritrovo alla Stazione di Arezzo.

9,10 – Partenza

~ 12,30 – Fine cicloescursione

Informazioni logistiche. Lunghezza dell’escursione ~ 30-35… Km. (non abbiamo sbagliato l’escursione è elastica, siamo intorno ad Arezzo, quindi a seconda dei propri impegni può essere facilmente accorciata). Percorso medio/facile con qualche “salitella”, ma con la promessa di aspettare tutti. È necessaria una bici con cambio, con buone gomme e ben gonfie: una parte del tracciato è sterrato. Indispensabile avere la camera d’aria di scorta. La partecipazione é libera e gratuita per i soci Fiab; i non soci contribuiscono alle spese assicurative con € 3. Chi lo desidera può associarsi alla FIAB Arezzo in occasione della pedalata.

tel. 0575 28676, e-mail adbarezzo@altervista.org – http://adbarezzo.altervista.org

Marciano della Chiana La kermesse gastronomica, ideata e organizzata dal Comune di Marciano, ai nastri di partenza per il settimo anno consecutivo. Importanti e significative novità caratterizzano l’edizione 2018 di questa manifestazione, che ha avuto fin dall’inizio un forte richiamo di pubblico e numerose attestazioni di gradimento, pur rimanendo comunque saldi gli obiettivi che da sempre si è prefissata: sostenere in primo luogo i valori della tradizione associativa che distingue l’intera vallata e, dal pari, promuovere la cultura materiale e popolare nonchè le tipicità agroalimentari, per valorizzare il territorio e in particolare i piccoli centri, molto spesso ricchi di storia, proprio come quello di Marciano, che fu teatro della famosa battaglia il 2 agosto 1554.

Dalle 21.30, in Piazza Fanfulla, il centro storico si animerà con un programma vario.

Montegonzi

Sansepolcro “Giochi Senza Quartiere” torna la sfida tra le frazioni

Sorbello Dopo il successo ottenuto lo scorso weekend alla Fortezza del Girifalco, tutto è pronto per il secondo ed ultimo appuntamento di CastleTehatre, la nuova rassegna di teatro nei castelli ideata dall’associazione aretina rumorBianc(O). Realizzato con il patrocinio del comune di Cortona e in collaborazione con l’azienda agricola Stefania Mezzetti, la fortezza del Girifalco, la Fondazione Ranieri di Sorbello, Strada del Vino Terre di Arezzo, la Cortona Photo Academy e l’associazione culturale On The Move, la seconda data di CastleTheatre, in calendario al Castello di Sorbello, porta in scena una singolare versione del “Don Chisciotte”, firmato dalla compagnia vicentina dello Stivalaccio Teatro. Diretto ed interpretato da Marco Zoppello e dall’attore aretino Michele Mori, “Don Chisciotte, tragicommedia dell’arte” narra le vicende del padovano Giulio Pasquati e del fiorentino Girolamo Salimbeni, due artisti appartenenti all’applaudita Compagnia dei Comici Gelosi che, nel corso della loro esibizione, raccontano come anni prima sono riusciti a scampare alla forca grazie alle avventure di Don Chisciotte e Sancho Panza. Dal racconto dei due saltimbanco si snodano dunque le avventure di una delle più celebri coppie comiche della storia della letteratura filtrate dall’estro di due attori che, tra mulini a vento ed eserciti di pecore, le tentano tutte per procrastinare un’ingiusta esecuzione. Tra risate e momenti fedeli all’opera di Cervantes, prenderà vita uno spettacolo sul pubblico e per il pubblico. Perché sarà proprio quest’ultimo a decidere se salvare o meno i due attori salvando così il teatro. L’evento di CastleTheatre avrà inizio alle ore 17.15 con una visita alla al Castello di Sorbello mentre alle ore 18, farà seguito lo spettacolo. Al termine sarà infine possibile vivere un momento di convivialità grazie ad una degustazione di vini a cura della cantina Stefania Mezzetti. Per info e prenotazioni mail: prenotazioni@rumorbianco.it | mobile: +39 3381715700

Valdarno Diffusioni torna con la quarta edizione e uno shuttle in partenza per il pianeta Marte