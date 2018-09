Sagra del panello con l’uva a Cavriglia. Domenica la chiusura con Ceccherini

Negli ultimi giorni d’estate è ormai immancabile per il Comune di Cavriglia l’appuntamento con la festa paesana promossa dal Circolo Arci La Pace del Neri con il patrocinio ed il supporto dell’amministrazione comunale. La “Sagra del panello con l’uva”, giunta quest’anno alla sua 44esima edizione, propone un programma davvero intenso da giovedì 6 fino a domenica 9 settembre. Il momento clou del cartellone arriverà proprio questa domenica quando, già alle 17, è in programma l’esibizione musicale della “Schiacchetrà street band”. L’evento segnerà anche la conclusione di “Dolce e chiara è la notte”, la rassegna estiva promossa dall’Amministrazione che come ogni anno ha portato la musica nei luoghi più importanti e suggestivi del nostro territorio comunale.

In serata infine, a partire dalle 21 e 30, in Piazza dei Pini l’attesa presenza di Massimo Ceccherini, l’attore comico fiorentino noto al pubblico grazie ad alcuni film di successo e alle sue partecipazioni a reality show. Con Ceccherini calerà il sipario sulle feste paesane promosse nei vari centri del territorio comunale in un’estate che ha confermato l’operosità del tessuto associativo cavrigliese.