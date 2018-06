rumorBianc(o) torna in scena con CastleTheatre

Tornano, con la stagione estiva, i progetti di rumorBianc(O) che accende i riflettori su una nuova ed inedita iniziativa di teatro in spazi non convenzionali. Si tratta di CastleTehatre, la rassegna itinerante di teatro nei castelli che, domenica 10 e domenica 17 giugno, animerà le sale di due delle più suggestive location del territorio cortonese quali la Fortezza del Girifalco e il Castello di Sorbello. Realizzato con il patrocinio del comune di Cortona e in collaborazione con l’azienda agricola Stefania Mezzetti, la fortezza del Girifalco, la Fondazione Ranieri di Sorbello, Strada del Vino Terre di Arezzo, la Cortona Photo Academy e l’associazione culturale On The Move, il primo appuntamento di CastleTheatre vede in calendario, domenica 10 giugno, il “Macbeth” di William Shakespeare, portato in scena tra le mura della Fortezza del Girifalco dai Tournée da Bar, progetto anch’esso volto alla diffusione dei classici, del teatro e della cultura fuori dai propri ambienti tradizionali.

“Anche quest’anno abbiamo cercato nuovi posti magici da proporre al nostro pubblico– spiega Chiara Renzi, presidente di rumorBianc(O) e direttrice artistica del festival.- Ancora una volta il teatro abbandona i luoghi tradizionalmente deputati ad esso per incontrare gli spettatori in spazi sempre nuovi ed originali. L’accostamento tra spettacoli ispirati ai grandi classici della letteratura teatrale e i più affascinanti castelli del nostro territorio è l’esempio lampante di come le emozioni del teatro possano entrare in sintonia con le sensazioni che lo stesso luogo che lo accoglie riesce a suscitare.”

Diretto da Riccardo Mallus ed interpretato da due narra-attori come Davide Palla e Irene Timpanaro, con le musiche e l’accompagnamento dal vivo di Tiziana Cannas Aghedu, il “Macbeth” dei Tournée da Bar riporta sulla scena quella “tragedia scozzese” capace di evocare un mondo magico al confine tra il fantasy, l’horror e la black comedy. La follia e la solitudine di un uomo accecato dal potere prenderanno vita, sotto gli occhi del pubblico, grazie alla maestria di due moderni menestrelli che, in un racconto dai toni ora comici, ora lirici e ora drammatici, ci porteranno alla scoperta dei segreti nascosti tra le righe di un grande classico shakespeariano. L’evento di CastleTheatre avrà inizio alle ore 17.15 con una visita alla Fortezza del Girifalco, con la possibilità di visitare la mostra ospite, e alle ore 18, farà seguito lo spettacolo.

Per info e prenotazioni

mail: prenotazioni@rumorbianco.it | mobile: +39 3381715700 – Ingresso libero – prenotazione consigliata