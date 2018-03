Riparte domenica l’attività del planetario del Parco delle Foreste Casentinesi. Con la Giornata internazionale dei planetari (Day of Planetaria) riprenderanno le attività divulgative a Stia.

Alle 11, dopo il saluto degli operatori e una breve visita guidata alla struttura, ci sarà un incontro sotto la cupola del Planetario dedicato al moto diurno e annuale del sole; alle 12 ci si sposterà ad osservare il passaggio del disco solare sulla meridiana in camera oscura progettata da Simone Bartolini, cartografo presso l’Istituto Geografico Militare (IGM) di Firenze.

Dalle 16 sino al tramonto sarà possibile osservare il sole in luce bianca, attraverso adeguati filtri che ne permetteranno la visione diretta o per proiezione e in luce all’idrogeno, con telescopio specifico, in modo da poter cogliere le protuberanze solari e la granulazione della sua superficie. Sarà inoltre possibile visitare la mostra di rocce, minerali e meteoriti, in parte donata al Planetario dal Museo di scienze planetarie di Prato.

Si chiude alle 21, con un incontro sotto il planetario, l’osservazione ad occhio nudo del cielo primaverile e la visione al telescopio del pianeta Giove.

La struttura con oltre 1.500 presenze/anno tra studenti, appassionati astrofili, semplici curiosi del cielo e turisti, è ormai punto di riferimento nel panorama dei centri di divulgazione scientifica in ambito regionale.

A partire da marzo, mese dopo mese, sono previsti incontri, serate osservative, passeggiate notturne, iniziative per piccoli e grandi, un lungo cammino da poter percorrere assieme a molti amici, vecchi e nuovi.

Il programma 2017 sarà disponibile a breve nel sito del parco nazionale delle Foreste casentinesi al link dedicato al Planetario: www.parcoforestecasentinesi.it oppure alla pagina facebook https://www.facebook.com/planetariodelparco.

Nutrito anche il programma del fine settimana sulla abbondantissima neve del crinale del Parco: https://www.parcoforestecasentinesi.it/it/calendario-eventi