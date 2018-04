Rinviato al 22 aprile lo spettacolo di Roberto Vecchioni al Petrarca

Lo spettacolo di Roberto Vecchioni tra Musica e Parole, previsto per venerdì 6 aprile 2018 al teatro Petrarca nell’ambito delle manifestazioni legate al Mese Blu dell’Autismo per motivi di salute dell’artista è stato rinviato a domenica 22 aprile sempre al Teatro Petrarca ore 21.

I biglietti acquistati saranno validi anche per quella data.

In caso di rinuncia sarà possibile richiedere il rimborso del biglietto presso il punto vendita dove è stato acquistato entro e non oltre il 14 aprile.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi a Officine della Cultura in Via Trasimeno 16 – 0575/27961

La vendita dei biglietti disponibili ripartirà lunedì 16 aprile.