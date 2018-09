Rificolona e Perdono, è festa a San Giovanni Valdarno

Con l’inizio del mese di settembre, come tradizione vuole, a San Giovanni Valdarno prendono avvio gli eventi legati alla tradizionale festa del la Rificolona seguita dal Perdono.

Gli eventi si aprono oggi martedì 4 con “La città della gioia” all’Oratorio Don Bosco, proseguiranno venerdì 7 settembre con la sfilata delle zucche e delle rificolone e il concorso in Piazza Masaccio dalle ore 21,30.

Nel fine settimana si svolgerà la ciclostorica “Marzocchina 2018” e da giovedì 13 si aprirà il luna park in Piazza della Libertà e in Piazza Cavour.

Il fine settimana del Perdono, da sabato 15 a lunedì 17, nelle vie del centro si terrà la seconda edizione del “Perdono dei Sapori”, mentre la consueta fiera del Perdono del lunedì si troverà in Viale Diaz.

La giornata più attesa del Perdono e di chiusura degli eventi di fine estate sarà appunto lunedì 17 settembre, con la seconda edizione della Cena di Gala in Palazzo d’Arnolfo (info e iscrizioni presso la Pro Loco “R. Costagli”), alle ore 21,15 Concerto del Perdono a cura del Concerto Comunale “Città di San Giovanni Valdarno” e alle ore 23,00 lo spettacolo di illuminazione pirotecnica sul Lungarno.

Di seguito il programma dettagliato delle due settimane di eventi sangiovannesi.

Programma

Da Martedì 4 a Lunedì 10 Settembre

– Oratorio Don Bosco, Via Papa Giovanni XXIII: “La città della Gioia 2018”

Venerdì 7 Settembre

– Ore 17.00, Piazza Cavour: “Laboratorio della Rificolona”;

– Ore 21.00, Piazzale Matteotti: Partenza della “Sfilata delle Zucche e Rificolone”;

– Ore 21.15, Piazza Masaccio: “Benedizione delle Zucche e Rificolone”;

– Ore 21.30, Piazza Masaccio: “Rificolona 2018” – Tradizionale concorso di Rificolone e Zucche. All’interno della serata: “Senza confini” – spettacolo di musica e canti a cura della classe 3’ Turismo dell’ISIS Valdarno.

Sabato 8 Settembre

– Dalle ore 16.00, in Piazza Cavour: “Aspettando La Marzocchina” – Mercatino bici e accessori vintage;

– Ore 20.00, Piazza Masaccio: “La cena in Piazza”, a cura dell’Associazione dei residenti del centro storico di San Giovanni Valdarno.

Domenica 9 Settembre

– Dalle ore 07.30, Piazza Cavour: “La Marzocchina 2018” – pedalata turistica con vecchie bici e maglie di lana;

– Ore 13.00, Saloni della Basilica di SS. Maria delle Grazie: “Stufato Party” – pranzo con lo Stufato alla Sangiovannese, prenotazioni presso l’Associazione Pro Loco San Giovanni Valdarno “Roberto Costagli”;

– Ore 16.00, Oratorio Don Bosco: “Festa dei Popoli”;

– Dalle ore 16.00, Giardini Lungarno G. Reni (accanto alla Bocciofila): “Diladdarno in festa”.

Da Lunedì 10 a Venerdì 14 Settembre

– Museo delle Terre Nuove | Palazzo d’Arnolfo: “Campus estivo al museo: Scoprire San Giovanni – una settimana intorno all’arte e alla storia”. Informazioni ed iscrizioni presso il Museo delle Terre Nuove.

Mercoledì 12 Settembre

– Ore 21.30, Piazza Masaccio: “Spettacolo sotto le stelle”, a cura della Ginnastica Sangiovannese.

Giovedì 13 Settembre

– Ore 21.30, Piazza Masaccio: ACLI Artespettacolo – work in progress.

Venerdì 14 Settembre

– Ore 21.30, Piazza Masaccio: “Ciao Bella! – musica italiana dagli anni ’60 ai giorni nostri”, dj Mad – live set Senza Filtro.

Sabato 15 Settembre

– Ore 16.00, Sala della Musica | Piazza della Libertà: “II Concorso Miglior Vinsanto Artigianale – Edizione 2018”, fase preliminare;

– Ore 17.00 Sede Acli, Presentazione del libro “About15seconds” di Valentina Massai.

– Ore 21.30, Piazza Masaccio: “Ballando in Piazza” – serata latina by Every Dance Studio e dj Chupa.

Domenica 16 Settembre

– Dalle ore 09.00, Centro Storico: “Mercatino dell’Antiquariato e dell’Arte del Creare”

– Ore 16.00 Sala della Musica | Piazza della Libertà: “II Concorso Miglior Vinsanto Artigianale – Edizione 2018”, fase finale;

– Ore 19.00, Piazza Masaccio: “Tombola del 200°”, a cura del Concerto Comunale – montepremi € 1.500;

– Ore 21.30, Piazza Masaccio: Alessandro Paci e Kagliostro in: “Si fa per… ridere”. Ingresso gratuito.

Lunedì 17 Settembre

– Ore 08.00 – 20.00, Viale Diaz: “Fiera del Perdono”;

– Ore 20.30, Palazzo d’Arnolfo: “Cena di Gala” – un’originale cena alla scoperta della tradizione, in abbinamento ai grandi vini del Valdarno. Prenotazione obbligatoria presso l’Associazione Pro Loco San Giovanni Valdarno “Roberto Costagli;

– Ore 21.15, Piazza Masaccio: “Concerto del Perdono” – in occasione dei 200 anni del Concerto Comunale Città di San Giovanni Valdarno, eseguito dal Corpo Musicale “G. Puccini”, diretto dal M° Sandro Satanassi;

– Ore 23.00, Lungarno: Spettacolo di illuminazione Pirotecnica a cura della ditta “Soldi”.

Tutte le manifestazioni sono ad ingresso gratuito.

Durante le festività del Perdono, dal 13 al 17 Settembre in Piazza della Libertà, sarà in funzione il Luna Park.

MOSTRE

-Cappella dei Pellegrini, Basilica di SS. Maria delle Grazie: XIV edizione di “Natale nel Mondo” – “La natività nel cinema – mostra di presepi con immagini e materiale cinematografico ispirato alla sacra rappresentazione”. A cura dell’Associazione Culturale “Natale nel Mondo”. La mostra rimarrà aperta con il seguente orario: Domenica e Festivi 10.00 – 12.30 / 16.30 – 19.00. Ingresso libero.

-Casa Masaccio Centro per l’Arte Contemporanea: “Lee Kit: Linger on, your lit-up shade”, a cura di Rita Selvaggio. La mostra rimarrà aperta con il seguente orario: Feriali 15.00 – 19.00 | Festivi 10.00 – 12.00 / 15.00 – 19.00. ingresso gratuito.