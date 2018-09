“Rievocando in Valdichiana” all’Outlet Village con i gruppi storici di Chiusi, Sarteano, Torrita di Siena e Città della Pieve

Dopo i grandi eventi estivi “SummerFest”, “Valdichiana Live” e “Village Night”, Valdichiana Outlet Village ospita, in questo inizio autunno, un altro appuntamento fortemente legato al territorio, con le sue eccellenze e le sue tradizioni secolari: domenica 30 settembre dalle ore 16 è in programma “Rievocando in Valdichiana”, con l’esibizione dei gruppi storici che rappresentano le principali rievocazioni della Valdichiana senese e del perugino. I “Ruzzi della Conca” di Chiusi, con i giocatori di “palla al bracciale” delle contrade, la “Giostra del Saracino” di Sarteano, rappresentata dal gruppo sbandieratori, tamburini e chiarine, il “Palio dei somari” di Torrita di Siena, con il gruppo sbandieratori e tamburini e il Palio dei Terzieri” di Città della Pieve, rappresentato dalla compagnia sbandieratori e musici. Per un pomeriggio figuranti, bandiere, tamburi e chiarine, animeranno le vie della Land of Fashion con un’evocativa parata, alla quale seguirà l’assembramento in Piazza Maggiore, dove sono previste spettacolari evoluzioni: per i visitatori del Valdichiana Outlet Village un tuffo indietro nel tempo, in una immersive experience nell’epoca tra Medio Evo e Rinascimento, fino ai primi del ‘900.

“Rievocando in Valdichiana” è organizzato in collaborazione con Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana senese.

“L’idea dell’evento – dichiara Doriano Bui, presidente di Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana senese – non è solo di portare al Valdichiana Outlet Village tanti gruppi per un evento unico e spettacolare, ma soprattutto di cogliere un’occasione di grande visibilità, oltre che un’opportunità di promozione del calendario degli eventi del territorio, alle migliaia di visitatori che ogni fine settimana confluiscono al Valdichiana Outlet Village”.

“Ancora una volta, Valdichiana Outlet Village diventa vetrina promozionale delle eccellenze del territorio – spiega il center manager Riccardo Lucchetti – infatti Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei sapori della Valdichiana senese avrà a disposizione un corner informativo e al termine delle esibizioni i responsabili dei gruppi saranno a disposizione di bambini e adulti che desiderano avvicinarsi al mondo delle rievocazioni storiche”.