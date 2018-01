Renzusconi diventa uno spettacolo, martedì la prima. E ad Arezzo Scanzi porta gli omaggi a Nuti e Gaber

L’ultimo libro di Andrea Scanzi, Renzusconi, diventa uno evento teatrale che si inserirà nel fitto calendario di impegni del giornalista e scrittore aretino che, nella sua città, porterà altri spettacoli nell’arco di poche settimane: uno dedicato a Francesco Nuti e un altro a Giorgio Gaber.

Il saggio Renzusconi, a fronte della portata del successo (è nella top ten dei libri più venduti d’Italia) finirà quindi sui palchi d’Italia, a partire da quello del teatro Garibaldi di Carrara, martedì 9 gennaio. Le date vengono definite in questi giorni e lo spettacolo, prodotto dal Fatto quotidiano, andrà in scena per quasi due mesi, fino al 4 marzo prossimo. Ci sarà, al pari del libro, molta Arezzo all’interno. Politica, ma anche arte, con la polemica sull’ipotetica presenza della Battaglia di Anghiari di Leonardo Da Vinci celata dietro la Battaglia di Scannagallo di Giorgio Vasari, nel salone dei 500 a Firenze: nel 2012 i lavori di sondaggio che avrebbero potuto danneggiare il dipinto vasariano furono sospesi.

E mentre il calendario dell’ultimo spettacolo nato viene definito, il giornalista dà appuntamento a teatro, per i prossimi eventi in città e per quelli fuori.