Raggiolo, domenica 11 marzo si presenta la guida del territorio per bambini e adulti curiosi

Domenica 11 marzo alle 16:30 si presenta la “Guida alla scoperta di Raggiolo e del suo Ecomuseo”, pubblicazione realizzata dalla Brigata di Raggiolo e dall’Ecomuseo del Casentino, con la collaborazione della Regione Toscana. L’iniziativa, pensata “Per bambini e adulti curiosi”, si svolge a Bibbiena nell’ambito dell’ultima giornata di apertura della mostra del libro per ragazzi, al Centro Italiano per la Fotografia d’Autore presso le ex carceri. La guida illustra attraverso sedici capitoli, tutti i luoghi da non perdere che un visitatore dovrebbe vedere a Raggiolo, per conoscerne la storia e le caratteristiche principali che ne hanno fatto uno dei borghi più belli d’Italia. Illustreranno l’opera Paolo Schiatti della Brigata di Raggiolo e Andrea Rossi dell’Ecomuseo del Casentino. A seguire, “C’era una volta e c’è ancora a Raggiolo”, animazione per bambini a cura di Samuele Boncompagni, ispirata ai contenuti della guida.