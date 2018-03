Rachele di Bibbiena è stata l’ultima concorrente di Fabrizio Frizzi

Era stata l’ultima concorrente di Fabrizio Frizzi a L’Eredità. Si chiama Rachele Ceccarelli, sarta modellista di Bibbiena, e ha giocato nella puntata registrata un paio di settimane fa e andata in onda domenica scorsa 25 marzo: la giovane ha avuto un’ulteriore occasione il giorno successivo, nella puntata che sarebbe dovuta andare su Rai Uno ieri sera, ma che non è stata trasmessa a causa della morte del conduttore.

La casentinese Rachele, 32 anni, aveva conosciuto Fabrizio Frizzi lo scorso 10 marzo in occasione della registrazione della sua prima puntata del programma. Si era laureata campionessa, ma senza riuscire a portare a casa i 55mila euro del gioco finale della Ghigliottina, perché non era riuscita ad individuare la parola chiave. Ha registrato un’altra puntata, nella quale ha tentato un nuovo assalto al montepremi, ma il gioco non è andato in onda.

Immagine tratta dalla puntata del 25 marzo de L’Eredità