Proxima Musica, al via la masterclass di violino con Girshenko

La Proxima Music avvia la collaborazione con il maestro di violino Sergey Girshenko. La scuola di musica aretina ha organizzato una masterclass straordinaria con il primo violinista dell’Orchestra Nazionale Russa e direttore del dipartimento di archi al Conservatorio “Tchaikovsky” di Mosca che, da sabato 17 a venerdì 23 marzo, permetterà di partecipare a lezioni di alto perfezionamento dedicate a questo strumento. L’iniziativa si terrà nei locali del Conservatorio “Cherubini” di Firenze con cui la Proxima Music è convenzionata e che rappresenta un luogo d’eccellenza per la formazione musicale, prevedendo la partecipazione di violinisti da tutta Italia che, provenienti soprattutto da Roma, sfrutteranno l’occasione di crescere e di suonare con un docente di fama mondiale.

Il progetto rappresenta l’apice del percorso didattico strutturato dalla scuola aretina guidata dal direttore Alessandro Bertolino che, nata la scorsa estate e già forte di oltre cento iscritti, ha l’ambizione di accompagnare i musicisti dalle prime note con uno strumento alla specializzazione professionale. La collaborazione con Girshenko, avviata dal responsabile alle relazioni nazionali e internazionali della Proxima Music Francesco Cappelletti, persegue proprio questo obiettivo e fornisce agli allievi l’occasione di godere di un confronto artistico di altissimo livello. La sinergia avviata con questa masterclass continuerà anche nei prossimi mesi, con il violinista russo che ha dato la propria disponibilità a partecipare a festival musicali o ad ulteriori occasioni di formazione anche in provincia di Arezzo. «In pochi mesi di attività – spiega Bertolino, – la nostra scuola ha stretto una convenzione didattica con il Conservatorio di Firenze e ha avviato un percorso di internazionalizzazione in collaborazione con Girshenko. La nostra priorità è di assecondare le ambizioni di ognuno dei nostri allievi, dunque si tratta di operazioni che ci configurano come uno dei punti di riferimento per la città di Arezzo per la formazione musicale ad ogni livello».