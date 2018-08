Tutto pronto per Bani in Festa

Mercoledì 5 settembre animazioni, spettacoli e musica con negozi aperti fino a mezzanotte. A partire dalle 18e fino alle ore 24 in via Spartaco Lavagnini per l’occasione trasformata in una grande isola pedonale. Ci saranno gastronomia, sport, musica e danze, animazioni per bambini tante altre iniziative e sorprese a cura dei commercianti della zona.

A partire dalle ore 18 ci saranno laboratori didattici, gonfiabili e giostra per bambini, dj set a cura di Zangheri Luca, l’esibizione della scuola di ballo Every Dance Studio con danze caraibiche e salsa cubana.

Protagonisti della serata i punti gastronomia a cura delle attività della zona con tante specialità come l’immancabile Stufato alla Sangiovannese, l’hamburger di chianina, pizze, specialità fritte, crepes, gelati e tanto altro ancora.

Presenti anche numerosi espositori con il mercatino dell’ingegno e curiosità e la Synergy basket con esibizioni sportive.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Confesercenti assieme ai commercianti di Via Lavagnini e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di San Giovanni Valdarno.

«Un evento – spiega Sara Ballerini responsabile sviluppo Confesercenti Valdarno – organizzato per intrattenere le famiglie offrendo loro la possibilità di fare shopping in tranquillità. Confesercenti intende promuovere le attività commerciali che operano nella zona e creare momenti di incontro con la clientela. Con il Bani in festa – aggiunge la responsabile del Valdarno – Confesercenti vuole animare e valorizzare una zona importante di San Giovanni Valdarno dove operano quotidianamente attività di rilievo offrendo ai residenti e ai visitatori momenti di svago». «Sarà l’occasione – prosegue Mario Checcaglini, Direttore Confesercenti – per fare shopping e trascorrere piacevoli momenti, approfittando del fresco delle ore serali, anche per degustare i prodotti tipici che verranno proposti dalle attività gastronomiche e dai bar presenti nella zona. Protagonisti per l’intera serata saranno i commercianti e le loro attività. Gli spettacoli saranno invece la coreografia a questa manifestazione che si preannuncia di particolare interesse».

«Con piacere – ha dichiarato il Sindaco Maurizio Viligiardi – accogliamo il ritorno di Bani in festa, l’appuntamento di settembre che coinvolge un quartiere importante della nostra città e che ormai da anni vede la partecipazione di molte persone anche da fuori San Giovanni».