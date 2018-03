Primavera con la Festa della Santissima Annunziata. Attenzione al traffico

Dalle 8:00 di questa mattina e fino a sera i banchi di fiori e di altri generi alimentari e non hanno riempito la tradizionale Fiera della Santissima Annunziata: piazza del Popolo, Porta Buia, via Garibaldi, piazza della Santissima Annunziata appunto. Il mercato si svolge oggi in una giornata particolare che coincide con la domenica delle Palme. Per questo sono attesi numerosi visitatori.

Ma attenzione alle modifiche al traffico:

il tradizionale mercato di inizio primavera che comporterà dalle 6 alle 23 i divieti di transito e di sosta in via Porta Buia nel tratto compreso tra il secondo ingresso a piazza Amintore Fanfani e via Garibaldi, in via Garibaldi tra via San Lorentino e la sede della Misericordia e nell’area di sosta adiacente, in via Isidoro Del Lungo. Dalle 8,30 alle 20 dall’accesso video controllato di via San Lorentino è consentita la libera circolazione veicolare, in deroga alle limitazioni previste dalla ztl. La corsia riservata agli utenti per l’accesso all’autorimessa di piazza del Popolo resta percorribile.

Se i venditori specializzati di fiori sono di anno in anno in calo, nella fiera si possono trovare prodotti tipici, ma anche abbigliamento, casalinghi, insomma un mercato variegato.

Se la parte profana della fiera è già partita da qualche ora, dovremo invece attendere il 9 aprile per le celebrazioni religiose relative alla Santissima Annunziata, vista la concomitanza con la domenica delle palme che precede quella di Pasqua. La chiesa sarà ovviamente aperta ai fedeli, con le messe alle 10:00, alle 12:00, alle 16:00 e alle 18:00.