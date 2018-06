Premio Cultura della Pace, presentati a Sansepolcro i candidati della XIV edizione

L’Associazione Cultura della Pace e il Comune di Sansepolcro, Città della Cultura della Pace, sono lieti di comunicare che il Comitato Scientifico composto dai soci onorari dell’associazione ha reso nota la lista dei nominativi che sono stati presi in esame durante quest’anno per l’assegnazione del XIV Premio Nazionale “Cultura della Pace-Città di Sansepolcro”.

Nell’anno in cui ricorre il centesimo anniversario dalla conclusione della Prima Guerra Mondiale, l’Associazione Cultura della Pace e il Comune di Sansepolcro esprimono grande soddisfazione per la qualità e l’impegno delle persone scelte, sottolineando come anche per questa edizione, il Comitato Scientifico abbia svolto un importante lavoro di analisi, attento e volto a scoprire come l’attività quotidiana di molti, possa essere motivo e sprone per la costruzione di una cultura di pace, utile ad una società più solidale, inclusiva e nonviolenta.

In attesa che il Comitato Tecnico ufficializzi nelle prossime settimane il nome del vincitore, si comunica inoltre che è già stato assegnato il Premio Nazionale “Nonviolenza” alla dott.ssa Anna Bravo, storica e docente universitaria di Torino che si occupa di storia delle donne, deportazione e genocidio, resistenza armata e resistenza civile, cultura dei gruppi non omogenei, storia orale.

Tra le prossime attività promosse dall’Associazione Cultura della Pace, si ricorda infine il concerto “#AgainstWar – fornonviolence” in programma venerdì 15 giugno alle 21:30 al teatro dei giardini del Campaccio. La serata, condotta da Andrea Franceschetti, è a ingresso libero e vedrà la partecipazione di numerosi artisti di Sansepolcro e dintorni che si esibiranno cantando cover di famose canzoni contro la guerra.