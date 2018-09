Pratovecchio Stia, ecco il programma del nuovo anno accademico dell’Università dell’età libera

E’ stato pubblicato in questi giorni il programma dell’anno accademico 2018 – 2019 dell’Università dell’età libera “Enzo Ficai” sezione staccata di Pratovecchio Stia. Da dieci anni torna questo appuntamento ormai affermatosi fra il pubblico casentinese, una scommessa iniziata dall’allora Comune di Pratovecchio e tuttora in grado di richiamare un centinaio di iscritti all’anno.

“L’inaugurazione del nuovo anno – dice Sonia Amadori, assessore comunale oggi come quando l’Uniel altocasentinese mosse i suoi primi passi – ci sarà martedì 16 ottobre alle 16 alle Officine Capodarno, ex sede delle scuole elementari di Stia. Poi le lezioni proseguiranno con il consueto canovaccio, ci ritroveremo ogni martedì dalle ore 16 alle 18 nella Sala del Cenacolo del Monastero di S. Giovanni Evangelista, in Piazza Landino a Pratovecchio, da ottobre e fino a primavera inoltrata, per la precisione fino al 30 aprile 2019”.

L’incontro inaugurale è aperto a tutti e servirà anche per chi volesse avere informazioni sulle possibili iscrizioni. Il programma completo è già facilmente reperibile sia in paese in versione cartacea che online. L’Uniel di Pratovecchio Stia ha da anni anche la sua pagina Facebook attraverso la quale diffonde tutto quello che c’è da sapere sui corsi”.

L’Università di Pratovecchio Stia ripropone anche alcune iniziative parallele ai corsi, come il “club della lettura” e “Il cinema alle quattro”, sempre molto partecipate dal pubblico. Il costo del corso completo è di soli 55 euro, per i 28 appuntamenti del corso. Le materie svariano come sempre dalla scienza alla storia locale, da approfondimenti su fatti e personaggi alla musica, dalle arti visive alla storiografia locale e così via. “I docenti sono spesso nomi conosciuti del mondo accademico”, conclude la Amadori, “E fra gli altri avremo quest’anno Claudio Santori, Michele Tocchi, Daniela Argento, Sandra Ferruzzi. L’apertura dell’anno sarà effettuata dalla dott.ssa Federica Depaolis e verrà dedicata a Emma Perodi, autrice delle Novelle della Nonna, nel centenario della sua scomparsa” Le iscrizioni saranno possibili a partire dal giorno 8 ottobre presso la sede dell’Uniel in Via Roma, 5 a Pratovecchio.