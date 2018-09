Pratovecchio Stia: Bierfest, giovedì 20 settembre parte l’edizione 2018

A Pratovecchio giovedì 20 settembre alle 18:30 prende il via l’edizione 2018 della Bierfest, organizzata dall’Associazione Pratovecchioeuropa in collaborazione con la Pro Loco ed il Comune di Pratovecchio Stia. Ultimi giorni di preparativi nel terreno del vecchio stadio comunale, oggi ribattezzato Kauzen Stadium, dove è stato installato come di consueto l’enorme tendone pronto ad accogliere decine di spettacoli e migliaia di visitatori di tutte le età.

Il programma della prima serata prevede il rinnovo del patto di gemellaggio con la cittadina tedesca di Uffenehim, siglato nel 1981 dell’allora Comune di Pratovecchio, primo gemellaggio per un Comune del Casentino. Fu proprio in segno di amicizia che nel settembre di quell’anno, dalla birreria artigianale Geuder allora in funzione ad Uffenheim, giunse a Pratovecchio un barile di birra con la quale brindare tutti insieme ad un’amicizia non banale, a soli 35 anni dalla fine dell’ultimo conflitto mondiale. Quel primo brindisi fu l’inizio di un’idea che ancora oggi rivive ogni anno, e che torna appunto da giovedì 20 settembre fino a domenica 23, poi ancora da venerdì 28 a domenica 30.

Il programma, molto ricco di iniziative collaterali, si apre con la parte più protocollare, il saluto del Sindaco Nicolò Caleri e l’incontro delle delegazioni sul palco della Bierfest giovedì alle ore 20, dopo l’esibizione della Filarmonica Enea Brizzi, che suggella ogni anno il rinnovarsi di questa amicizia europeista fin dalle sue origini. Poi si va avanti con molta musica, dj set, gastronomia bavarese (anche gluten free) e naturalmente la birra, prodotta in cinque varianti fra cui la originale non pastorizzata fatta in esclusiva per Bierfest su una antica ricetta locale dalla birreria Kauzen di Ochsenfurt. Fra le novità di quest’anno due concorsi, uno fotografico e uno canoro. Decine e decine di volontari, in gran parte giovani, sono al lavoro ormai da giorni per garantire anche quest’anno il miglior svolgimento possibile per questa festa cresciuta moltissimo dalle sue origini, e tuttora unica nel suo genere per gli ideali che 37 anni fa ne determinarono la nascita. Tutte le informazioni complete sul programma, orari, iniziative è disponibile anche su Facebook alla pagina Bierfest Pratovecchio.