Pranzo ed esibizione musicale, la giornata dei club Lions dedicata al Thevenin

La ‘Fondazione Thevenin Onlus’ è nata per volontà del Comune di Arezzo, della Fraternita dei Laici, della Diocesi di Arezzo e della Congregazione Romana delle Figlie della Carità. Può essere assimilata, quanto a mission e doveri verso la collettività, a un servizio pubblico e gestisce una piccola rete di servizi di tre differenti tipologie: la comunità di accoglienza per mamme con bambini (Miriam), la comunità educativa per minori adolescenti con annesso il servizio pomeridiano per bambini in difficoltà scolastica o familiare (Edelweiss), l’appartamento per donne in situazione di disagio (Shalom). Si tratta in ogni caso di persone inviate dai servizi sociali dei Comuni.

Oggi i Lions Club Arezzo Host, Lions Club Arezzo Chimera e Leo Club Arezzo hanno dedicato la giornata a loro, attraverso una giornata iniziata con una esibizione di un gruppo di 5 soliste, “I will sing”, che nasce all’interno dell’Associazione Voceincanto, per la Direzione di Gianna Ghiori. Le artiste si sono cimentate in sette brani musicali dalle colonne sonore di altrettanti celebri film.

L’incontro è proseguito con un pranzo domenicale offerto dai Lions a tutti gli ospiti di Casa Thevenin, alla direttrice Valentina Romanelli, al presidente del Comitato di Gestione Sandro Sarri; presenti alcuni soci dei tre Club, tra cui i tre Presidenti, Carla Reverberi, Roberto Cecchi e Federico Colizzi; presente anche Luca Maione, Consigliere del Comitato di Gestione, nonché Lion a sua volta, nel Lions Club Arezzo Mecenate; Anna Bartolini e Renato Cantarelli, ambedue della Associazione Amici di Casa Thevenin; la prima, socia del Lions Club Arezzo Chimera.

In tale occasione è stato offerto un contributo in denaro alla gestione delle iniziative del Thevenin; varie decine di libri ad irrobustire la biblioteca della istituzione, fruibile dagli ospiti, bimbi e ragazzi che spaziano dai 3 ai 17 anni. E’ stata inoltre firmato un Protocollo d’Intesa tra Thevenin e Sosan (Associazione Lions italiana di Solidarietà Sanitaria) affinché anche Casa Thevenin possa in futuro usufruire di prestazioni medico specialistiche gratuite offerte dai Lions a persone indigenti, tramite una rete di studi professionali privati.