Porta del Foro, tutte le informazioni sulla “Cena Propiziatoria”

Il Quartiere di Porta del Foro comunica a tutti i quartieristi e gli appassionati le informazioni utili per la “Cena Propiziatoria” in programma sabato 1° settembre nella bellissima location di Piazza della Badia. La serata inizierà alle 19:45 con l’aperitivo, dalle 20:30 prenderà il via la cena. Il costo è di 25€ ed è possibile prenotare tutte le sere presso i locali della sede del quartiere dalle ore 21 in poi o telefonando al 333-2281942 (Enrico). Per i bambini fino a 10 anni di età il costo della cena (tagliatelle al sugo e pollo) sarà di 10€ e durante la serata animazione con sculture di palloncini, bolle di sapone giganti, truccabimbi, baby dance e spettacoli di magia.

Dopo cena Dj-set a cura di Gianmaria Mariottini e Elia Cuccoli.