Porta del Foro, domani la tradizionale visita ai Sepolcri

Il Quartiere di Porta del Foro organizza, come ogni anno, la visita ai Sepolcri a pochi giorni dalla Santissima Pasqua. Una rappresentanza in costume partirà dalla sede di Vicolo della Palestra e si raccoglierà in preghiera davanti agli altari di sette chiese: Santissima Annunziata, La Badia (Santa Flora e Lucilla), San Francesco, Pieve di Santa Maria, Duomo, San Domenico e Santa Maria In Gradi.

La partenza della rappresentanza in costume dalla sede sociale è prevista per le ore 21:15.