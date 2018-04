Poppi, tutto pronto per la Fiera di San Torello

È in programma per domenica 8 aprile a Ponte a Poppi la 12ª edizione della “Fiera di San Torello”; la manifestazione organizzata dall’Anva Confesercenti Arezzo in collaborazione con l’Associazione attività Produttive di Ponte a Poppi con il patrocinio del Comune di Poppi.

Per tutto il giorno dalle 9 alle 19 ben 80 operatori ambulanti saranno protagonisti con i loro prodotti che spazieranno dalla gastronomia, ai dolci, dall’abbigliamento, alle calzature, ai casalinghi e tanti altri articoli. Inoltre in piazza Garibaldi ci sarà l’esposizione di bancarelle con fiori e piante, artigianato artistico, decoupage, prodotti tipici del Casentino tra cui il miele, i tartufi, i formaggi, il panno casentinese e tanti altri prodotti tipici della vallata. A rendere ancor più accogliente la Fiera Di San Torello, sarà anche l’area giochi che ospiterà il Luna Park.

“La Fiera di San Torello – commenta Marco Alterini, presidente Confesercenti per il Casentino – è ormai un appuntamento tradizionale nel panorama degli eventi casentinesi. Un evento utile a promuovere la rete commerciale di Ponte a Poppi puntando sulla qualità, la varietà dei prodotti e le eccellenze del territorio”.

Per Andrea Ruzzu presidente provinciale dell’Anva-Confesercenti: “La Fiera di San Torello – resta una iniziativa di grande attrazione per i visitatori. È nata per promuovere il commercio su area pubblica e per valorizzare e animare il centro commerciale naturale di Ponte a Poppi, favorendo inoltre l’integrazione con le produzioni artigiane, i prodotti tipici del territorio. A distanza di 12 anni possiamo affermare la buona riuscita dell’evento capace di ripetersi ininterrottamente fino ad oggi.Fondamentale come in ogni occasione il supporto dall’amministrazione comunale e dalla Polizia Municipale”.

“L’amministrazione comunale – ha affermato Carlo Toni, Sindaco di Poppi – è a fianco degli organizzatori della Fiera di San Torello, nella convinzione che sia una manifestazione capace di calamitare a Ponte a Poppi tantissime famiglie e visitatori. Un bel momento di incontro e svago e allo stesso tempo l’occasione per visitare il Casentino”.