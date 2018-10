Poppi, domenica 14 apre al Castello la mostra su Emma Perodi

Domenica 14 ottobre al Castello di Poppi ore 16.30 inaugurazione della mostra “Il fantastico mondo di Emma Perodi – diavoli, fate, cavalieri e altre storie”. La mostra apre di fatto un lungo ciclo di iniziative per celebrare il centenario della scomparsa dell’autrice delle Novelle della Nonna, libro per l’infanzia che ha raccontato per più di un secolo il Casentino a bambini e ragazzi di ogni età. Le iniziative che si protrarranno nei prossimi mesi comprendono momenti di spettacolo, musica, laboratori, incontri e tanto altro ancora. A Poppi domenica il programma prevede il saluto delle Istituzioni locali con Carlo Toni, Sindaco di Poppi; Eleonora Ducci, Assessore al CRED/Ecomuseo Unione dei Comuni Montani del Casentino; Nicolò Caleri Sindaco del Comune di Pratovecchio Stia; Daniele Bernardini Sindaco del Comune di Bibbiena; Sergio Paglialunga Direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi; Annalisa Baracchi Presidente del Centro Creativo Casentino – Parco Letterario “Emma Perodi”.

Introduzione di Stefano De Martin, Walter Scancarello (curatori della mostra)

Andrea Rossi (responsabile Ecomuseo del Casentino UCMC)

A seguire: “Emma Perodi in 7 minuti Federica Depaolis (Bio-bibliografa, Ass. Bibliografia & Informazione)

Emma Perodi, cent’anni dalla morte…e non sentirli Franco Cambi (Pedagogista)

La lingua delle Novelle Costanza Brezzi (Studiosa di letteratura per l’infanzia)

Illustrare le novelle Chiara Lazzari (Illustratrice)

Novelle rappate. Emma riletta dalle “Menti Criminali” in versione rap. Testi e musica ispirati alle novelle

Il ragazzo con due teste e Il diavolo e il romito.

Intermezzo musicale sulla storia dei fantasmi del Castello di Poppi. Live di Menti Criminali

Info sul programma: Centro Servizi Rete Ecomuseale del Casentino Unione dei Comuni Montani del Casentino 0575-507272

Parco Letterario “Emma Perodi”: Centro Creativo Casentino 0575-1645344