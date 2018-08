Poppi, il centro storico diventa un libro: “La città dei Guidi”

Sabato 1 settembre alle ore 17,30 presso la Badia di San Fedele a Poppi si terrà la presentazione del libro “La città dei Guidi: Poppi. Il costruito del centro storico, rilievi e indagini diagnostiche”.

Il libro rappresenta un nuovo passaggio nel lavoro pluriennale condotto per effettuare, in collaborazione fra il Comune e l’ateneo fiorentino, la mappatura del centro storico di Poppi, la rilevazione dei possibili elementi di criticità del tessuto edilizio, la raccolta di tutte le informazioni necessarie per la comprensione dei fenomeni edilizi dal punto di vista della sicurezza. In pratica con il lungo lavoro di mappatura, condotto dal 2011 all’anno scorso, oggi il borgo di Poppi è interamente catalogato pietra per pietra, e potrebbe in futuro essere ricostruito in maniera perfettamente fedele all’originale. A questo lavoro ha fatto seguito anche una mostra degli elaborati, che si è tenuta nel castello di Poppi nel periodo del Natale 2017. Il libro in questione sarà presentato da Saverio Mecca, Ordinario di Produzione edilizia, Direttore del Dipartimento di Architettura “DIDA” dell’Università di Firenze, Mario De Stefano, ordinario di Tecnica delle costruzioni, Coordinatore del Working Group 8 dell’ Associazione Europea di Ingegneria Sismica, Membro della Commissione Tecnica Consultiva Norme Tecniche per le Costruzioni della Regione Toscana, Direttore del Laboratorio di Materiali e prove strutturali del DIDA, Stefano Bertocci Ordinario di Rilievo dell’Architettura e membro del senato accademico. Sarà presente il Sindaco di Poppi Carlo Toni.