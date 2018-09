“Polverone tra quartieristi? Ci sta durante la Giostra”. Ghinelli conferma la consegna della Lancia d’Oro dalla terrazza

“Non ho visto quello che è accaduto ma, un po’ di tensione in piazza è da mettere sempre in conto. Fortunatamente nessuno si è fatto male”.

Commenta così il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli “il polverone” che si è sollevato durante alcuni momenti della 137^ Giostra del Saracino e che ha visto come protagonisti i quartieri di Sant’Andrea, Santo Spirito e poi anche di Porta del Foro.

“Ero appena uscito dalla tribuna quando si sono verificati gli scontri tra quartieristi – ha sottolineato Ghinelli – da quello che mi è stato riportato il Maestro di Campo ha preso la decisione giusta. Plauso agli agenti della polizia locale e a tutte le forze dell’ordine che sono intervenute tempestivamente”.

Scongiurato poi il maltempo. La pioggia infatti, ha fatto la sua comparsa soltanto al termine della manifestazione.

“Davvero un colpo di fortuna – prosegue il primo cittadino – gli ospiti che erano in tribuna d’onore sono rimasti colpiti dalla bellezza della manifestazione”.

Confermato anche il metodo di consegna della Lancia d’Oro che, ormai da qualche anno, avviene dal balcone di Palazzo Lappoli.

“E’ davvero il metodo più sicuro – ha continuano il sindaco – in questo modo si garantisce l’incolumità delle persone che sono sedute in tribuna A. Sicuramente questa tipologia di cerimonia riesce a dare un buon livello di sicurezza. Personalmente non riesco a godermi la manifestazione come vorrei perché, prima del termine delle carriere devo alzarmi e andare a prepararmi. Ma per il momento resta un compromesso accettabile”.