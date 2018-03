Il Polvarone a Montecatini per la Rassegna Regionale di Teatro

La Compagnia del Polvarone va in trasferta a Montecatini Terme per la Rassegna Teatrale “Teatri…AMO” organizzata dall’Unione Italiana del Libero Teatro della Toscana, in collaborazione con la Compagnia “I girasogni” di Stabbia e l’associazione Paolo Zuccagni di Montecatini. La Rassegna che vede la partecipazione di 15 compagnie da tutta la Toscana è cominciata il 21 gennaio e va avanti con grande successo con cadenza settimanale fino al 5 maggio. Sabato 17 marzo alle ore 21 al Piccolo Teatro di Sant’Antonio sarà la Compagnia del Polvarone di Arezzo a rappresentare la parte più ad est della regione. Il gruppo guidata da Roberta Sodi porterà in scena la sua commedia ‘STO MATRIMONIO S’HA DA FARE, che ha già regalato tante soddisfazioni alla Compagnia aretina. Un appuntamento importante, che gli attori del Polvarone hanno preparato con il consueto scrupolo ed impegno. E’ sempre bello confrontarsi con altre realtà importanti del Teatro Popolare e conoscere nuovi amici che condividono la stessa passione. Questo lo staff al gran completo della Compagnia del Polvarone: Mario Francoia, Roberta Sodi, Liliana Rossi, Roberto Mazzeschi, Alice Grilli, Dalida Caccialupi, Amedeo Catarmi, Ivo Sodi, Massimo Morri, Loli Borghini, Enrico Roncucci, Federico Montini, Paola Poggioni, Antonio Saturno, Lalla Marzia, Tommaso Laurenzi e Marga Romani.