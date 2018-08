Polifonico: il coro delle Filippine vince il Gran Premio Città di Arezzo

Il maltempo ci ha messo lo zampino, ma lo spettacolo non è mancato, anche perché Arezzo può vantare di avere una scenografia naturale e storica all’aperto come l’anfiteatro romano, ma anche il bellissimo Teatro Petrarca. Proprio qui è andato in scena, ieri sera, il gran finale del Polifonico con il Gran Premio Città di Arezzo. La vittoria, meritata, è andata al coro delle Filippine University of the Philippines Singing Ambassadors che ha convinto il pubblico e la giuria tecnica, conquistando applausi scroscianti e il primo gradino del podio sia nel misto che nel monografico.

La vittoria assegna loro l’accesso diretto al concorso superiore, quello internazionale, il Gran Premio Europeo di Canto Corale che si terrà il prossimo anno proprio ad Arezzo, una delle città che insieme a Maribor (Slovenia), Debrecen (Ungheria), Tours (Francia), Varna (Bulgaria) e Tolosa (Spagna) fa parte della rete che si è creata tra i concorsi per cori di livello internazionale.