Pioggia sulle cene propiziatorie: quartieri pronti con coperture e sedi alternative

C’è chi si è attrezzato per rimanere nel proprio quartiere, chi andrà fuori città e chi opterà per il Centro Affari.

In vista delle cene propiziatorie di questa sera e soprattutto in considerazione delle avverse condizioni meteo che dovrebbero riguardare il territorio aretino, ecco che chi può corre letteralmente ai ripari.

+++Le previsioni di Arezzo Meteo+++

Porta Santo Spirito

L’annuncio è comparso sulla pagina Facebook del quartiere e riporta:

“Si informa inoltre che in caso di pioggia la cena verrà svolta alla Polisportiva di Battifolle (dove viene svolta la sagra del maccherone), decisione che sarà comunicata nel sito ufficiale e nei social nella mattinata di sabato”.

Porta del Foro

I giallocremisi prendono ancora qualche ora di tempo.

Ma se le condizioni meteo non consentiranno di apparecchiare ed imbandire tavoli all’aperto ecco che la soluzione b è quella del Centro Affari.



Porta Crucifera

Anche i rossoverdi di Colcitrone sono pronti a trasferirsi altrove se la pioggia non dovesse dare tregua.

“Si comunica che la cena propiziatoria, in caso di maltempo, avrà luogo presso il Parco di Ponte Buriano. La definitiva conferma verrà comunicata sabato”.

Porta Sant’Andrea

Per la cena propiziatoria il quartiere non sceglie, almeno per il momento, di abbandonare piazza San Giusto e via delle Gagliarde. E’ plausibile che grazie ad una serie di sistemi di coperture e gazebo l’appuntamento conviviale potrà svolgersi come da programma.