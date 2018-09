Perdono di Terranuova, al via l’edizione numero 404

Il Perdono di Terranuova giunge all’edizione numero 404. Venerdì 21 settembre, alle ore 20, è prevista l’apertura ufficiale della Festa con lo scoppio dei tradizionali tre botti augurali.

Le strade del centro storico saranno animate da spettacoli, esibizioni, manifestazioni zootecniche, stand enogastronomici e con prodotti di artigianato, oltre che l’attesissima gara ciclistica internazionale “Ruota d’oro” in programma alle 9.30 di martedì 25.

“Un profondo ringraziamento lo rivolgo alla Pro Loco – dice il Sindaco, Sergio Chienni – che con costanza e passione organizza un calendario ricco di iniziative capaci di coinvolgere un pubblico trasversale. Anche quest’anno la nostra volontà è quella di mostrare il volto bello ed accogliente di Terranuova”.

“La festività del Perdono, così consolidata nel tempo, rappresenta motivo di orgoglio in tutto il territorio valdarnese – ha detto il primo cittadino terranuovese – per questo vogliamo creare le condizioni affinché tutti coloro che si recano alla manifestazione vivano piacevoli momenti di serenità.

Quest’anno ad arricchire il programma della Festa c’è la prima edizione di “Corriperdono” la gara podistica agonistica di 10 km e 18,5 km e non competitiva di 5 km, in programma sabato 22 settembre.

Un’occasione per coinvolgere gli amanti del podismo, sia i professionisti che quanti si dilettano per passione”.

Si ricorda che nei giorni del Perdono, dal 21 al 25 settembre, nel centro abitato di Terranuova, sarà vietata la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro o lattina, dalle 19.00 alle 24.00, al fine di garantire la sicurezza pubblica così come indicato dalla Questura.