Perdono, quest’anno un appuntamento anche con la solidarietà

Prosegue per le vie del centro di Terranuova l’edizione 404 del Perdono.

Anche quest’anno la manifestazione si contraddistingue per la grande partecipazione di pubblico che ha popolato le vie e le strade del centro durante tutto il week end. Proprio ieri il Comune, la Proloco Terranuova e i commercianti hanno consegnato una donazione alla Proloco di Norcia e alla Proloco di Amatrice.

“Spesso l’attenzione verso gli eventi drammatici – ha detto il sindaco, Sergio Chienni – si concentra solo nell’immediato e si disperde nel corso del tempo. Le comunità colpite dal terremoto ancora oggi necessitano della vicinanza e del sostegno di tutti. Per queste ragioni abbiamo consegnato una donazione. Grazie ad Avis Terranuova che ha promosso la presenza di due banchi alimentari davanti alla propria sede, provenienti proprio dalle due città. Se siete al Perdono – aggiunge – visitate l’esposizione gastronomica in Piazza San Francesco, oltre che acquistare prodotti di qualità, potrete ascoltare da loro ciò che hanno vissuto e testimoniargli la vicinanza dei valdarnesi”.