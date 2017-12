Per Arezzo un ultimo dell’anno ricco di eventi. Alberghi sold out

Strutture ricettive al completo, tantissime infatti le richieste ma i posti sono ormai tutti esauriti.

“La Città del Natale – fanno sapere dall’amministrazione comunale di Arezzo – con le sue attrazioni, la festa di fine anno in piazza Sant’Agostino con grande ospite Morgan, il Concerto di Capodanno alle 18 al Teatro Petrarca, i mercatini tirolesi aperti fino al primo gennaio compreso, attireranno ad Arezzo migliaia di visitatori. Infatti, quello che segnerà la chiusura del 2017 è un fine settimana ricco di eventi per la città e da tutto esaurito. E non poteva mancare neppure l’appuntamento con il teatro delle marionette e dei burattini sul quale si aprirà il sipario per tre giornate consecutive, dal 30 dicembre al primo dell’anno, nella suggestiva cornice della Fortezza Medicea, che rimarrà aperta per tutto il fine settimana, con accesso gratuito, grazie al grande sforzo dell’amministrazione comunale che ha voluto rispondere in maniera adeguata all’importante numero di turisti previsti. La Città del Natale sfodera dunque dal suo palinsesto un altro pezzo forte di street teatre e lo fa portando in scena due protagonisti indiscussi del teatro di figura ed animazione nel panorama internazionale, ovvero gli aretini Paolo Valenti e Nicola Veri. Gli spettacoli andranno avanti con cicli continuativi, a partire dalle 15 fino alle 18″.

Sempre in Fortezza si terrà anche il Laboratorio Circomotricità, il 30 e 31 dicembre dalle 14 alle 18, presso il rifugio 7, con protagonisti Laura Belli e Lorenzo Torracchi. Ci sarà anche il Laboratorio di Geppetto con giochi di legno e il Planetario sarà aperto sabato 30 dicembre.