Pasqua e Pasquetta in foresta, gli appuntamenti a Pratovecchio-Stia

Gli appuntamenti di Pasqua e Pasquetta del Parco delle Foreste Casentinesi nel comune di Pratovecchio Stia.

Si potrà partecipare a “Pasqua 2018 -Tutti in fattoria con l’asinello!”. E’ un programma per tutte le famiglie, ed i più piccoli: un tuffo nei ritmi della natura, negli odori e nei colori che la caratterizzano. Si verrà accompagnati a visitare i vari allevamenti, a vedere e a dare da mangiare alle caprette, a preparare la pappa alle galline ed alle paperelle nel laghetto, a toccare i coniglietti ed andare a prendere le uova nel pollaio. Ma, soprattutto, i bambini avranno tutto per sè un asinello in questa avventura e potranno salire in groppa e cavalcarlo per la prima volta.

L’attività prevede un numero massimo di bambini ed il numero chiuso, per questo occorre prenotare preventivamente.

Per la giornata di Pasqua sono previsti momenti per la pratica manuale: spazzolare e coccolare gli asinelli, gioco e attività esperenziale e passeggiate “in groppa” nella campagna casentinese. Ci saranno due appuntamenti della durata di due ore e mezza circa: la mattina alle 10 e il pomeriggio alle 15.

L’attività prevede un numero massimo di bambini, per questo occore prenotare in anticipo.

“In attesa della luna piena…” è una passeggiata pomeridiana del sabato di Pasqua in uno dei luoghi più mistici dell’area protetta, il comprensorio di Camaldoli. Il ritrovo è previsto al punto informazioni del Parco alle 16, 30. Si tratta di una facile escursione ad anello che attraversa il castagneto e l’abetina dell’insediamento religioso. Lunghezza 6 km circa, dislivello 300 m . Necessarie scarpe impermeabili da trekking. Informazioni e prenotazioni al numero 328. 3094444.

Per i giorno di Pasquetta “A cavallo di un caval…” è una proposta del centro equestre EquiNatura, Pratovecchio Stia (Ar), dalle 10. Pensata per i i bambini che amano gli animali e non si accontentano di montare in sella ma vogliono conoscerli, accudirli e comprendere le loro necessità. Prenotazioni e informazioni al numero 328.3094444.

Informazioni su altre iniziative nel Parco sono disponibili presso il sito del Parco nazionale (https://www.parcoforestecasentinesi.it/it/calendario-eventi) oppure: presso il centro visita del Parco di Badia Prataglia (tel. 0575. 559477, l’ufficio informazioni del Parco di Pratovecchio (tel. 0575. 503029) e il centro visita (IAT) del Parco di Bagno di Romagna (tel. 0543. 911046).

info@bagnodiromagnaturismo.it