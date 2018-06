Parte l’Arezzo Crowd Festival, un nuovo progetto per la città

Il Festival in se sarà una competizione tra compagnie di teatro Under 35, e vedrà la partecipazione di partners e artisti per animare la vita cittadina durante la rassegna. Le attività prenderanno il via a Settembre con una campagna di crowdfunding online, mentre una prima presentazione sul territorio avverrà attraverso una cena di supporto che si terrà Giovedì 28 Giugno 2018, presso il ristorante Casale di Pieve a Quarto ad Arezzo, in collaborazione con AIS (Associazione Italiana Sommelier) e Associazione Cuochi di Arezzo.

Redazione Arezzo Notizie