Gubbio ha vinto il Palio della Balestra in un’altra, appassionante puntata della secolare sfida con Sansepolcro. In piazza Torre di Berta i balestrieri eugubini hanno conquistato il successo grazie al centro del rinomato Giampiero Bicchielli, giunto al suo sesto successo in carriera. Bicchielli è stato il secondo tiratore di questo Palio, il primo per la squadra ospite. Secondo posto al balestriere biturgense Enzo Cestelli. Terzo classificato il tiratore di Gubbio Cristiano Orlandi.