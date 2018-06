Oratorio di Sansepolcro: premiato il nuovo logo ideato dagli studenti

Giovedì 7 giugno si è svolta la premiazione del concorso organizzato dall’Oratorio di Sansepolcro “Mons. Pompeo Ghezzi” finalizzato all’ideazione del proprio logo da utilizzare nei manifesti, dépliant, web ed ogni altro genere di pubblicazioni. All’evento erano presenti l’assessore all’Istruzione Gabriele Marconcini, il parroco Don Giancarlo Rapaccini, la professoressa Maria Inferrera e Maria Laura Vannini Gabrielli per il service club Inner Wheel.

L’iniziativa, aperta a tutti gli studenti delle scuole superiori della Valtiberina Toscana, ha visto una giuria di esperti analizzare i 30 progetti inoltrati dai ragazzi del territorio. Tra questi, è stato selezionato il logo elaborato dalla giovane Cristina Corsini – classe 2LB del Liceo Artistico “Giovagnoli” di Sansepolcro – che ha ottenuto il punteggio più alto sommando i voti di ogni singolo membro della Commissione. “Ho deciso di fare questo logo illustrando in una sola immagine l’amore, la serenità, la spensieratezza e il divertimento, principali qualità che caratterizzano l’oratorio come luogo di riferimento per i ragazzi” ha spiegato la studentessa.

La cerimonia si è conclusa con la consegna alla vincitrice del premio, consistente in un buono d’acquisto per materiale informatico presso il negozio Tizzi Francesco di Sansepolcro del valore di € 250,00 donato dal Club Inner Wheel di Sansepolcro, che ha promosso e sostenuto l’iniziativa. Tutti gli studenti in gara hanno infine ricevuto uno speciale riconoscimento per aver contribuito con i propri lavori all’ottima riuscita del progetto.