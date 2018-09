Notte di Fine Estate a Camucia, successo oltre ogni previsione

In attesa della Fiera di lunedì 17 settembre è con grande soddisfazione che registriamo il successo della prima edizione della Notte di Fine Estate, svoltasi a Camucia nella giornata di sabato 15 settembre.

“E’ stata una prima edizione molto soddisfacente, dichiara l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Cortona Luca Pacchini. Assieme a Confcommercio e Confesercenti abbiamo scommesso su questo progetto e la risposta dei cittadini e degli operatori commerciali è stata veramente eccezionale.

Una piccola iniziativa che vuol dare un segnale molto chiaro di attenzione e vicinanza alla città di Camucia.

Ancora una volta, come è ormai da anni in occasione della Notte Bianca dello sport, i cittadini di Camucia hanno dimostrato di apprezzare questo genere di evento. Un modo per riappropriarsi della città, delle strade, delle piazze ed anche di sostenere fattivamente l’economia e lo sviluppo.

Desidero ringraziare a nome di tutta l’Amministrazione Comunale le Associazioni di categoria del commercio Confcommercio e Confeserecenti per aver sostenuto senza indugi questo progetto. Assieme e a loro e a tanti altri soggetti lavoreremo da subito ad un programma di grande impatto.

Intanto conto che anche la Fiera di Lunedì 17 si confermi evento di successo, di questo sono convinto.”