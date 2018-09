Notte di fine estate a Camica, ecco la novità che saluta la bella stagione

Dalle 18 alla mezzanotte, sabato 15 settembre Camucia si trasformerà in un’isola pedonale. Arriva “Notte di fine estate”, manifestazione organizzata dal Comune di Cortona in collaborazione con Confesercenti e Confcommercio. Un evento che rappresenta la novità del fine estate 2018.

“Abbiamo raccolto le sollecitazioni degli operatori commerciali di Camucia, dichiara l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Cortona, di festeggiare al meglio non solo la fine dell’estate 2018 ma anche di far crescere l’attesa per l’appuntamento con la tradizionale fiera di settembre che si svolgerà lunedì 17 settembre. Un’idea che abbiamo sempre avuto quella di creare eventi a cadenza anche mensile per sostenere lo sviluppo e la vivibilità di Camucia.”

“Un evento, dichiara Carlo Salvicchi di Confcommercio, in cui i commercianti saranno protagonisti di una gran bella serata. Un appuntamento che ha una duplice valenza: uno di essere propedeutico alla Fiera di Lunedì che negli anni precedenti non veniva promossa adeguatamente, secondo di far vivere Camucia la sera e la notte con negozi aperti, bar, ristoranti e gastronomia, importante sia per i residenti sia per tutta la Valdichiana per restiuire a Camucia non solo il ruolo economico che ha ma anche quello di ecntro sociale e vivibile.”

“Il programma, afferma Lucio Gori di Confesercenti, sarà intenso e partirà dalle ore 18 quando le principali strade di Camucia verranno chiuse e ospiteranno esibizioni sportive (via XXV Aprile), musicali (Giardini della Pinetina con il Camucia Rock Contest), mercatini con opere dell’ingegno creativo in piazza Sergardi esibizioni delle scuole di ballo e molto altro. Saranno attivi tanti punti di animazione per i più piccoli e tante occasioni per le eccellenze gastronomiche del territorio.

Tutti i negozi di Camucia saranno aperti con promozioni speciali e curiosità.”