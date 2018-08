Notte in bianco a Tregozzano. Tutto pronto per la serata magica dedicata a Harry Potter

Il Circolo l’Incontro di Tregozzano e le attività commerciali della zona in collaborazione con la Confesercenti ed il patrocinio del Comune di Arezzo presentano per sabato 25 agosto la quinta edizione della “Notte in bianco”. L’appuntamento ormai atteso, sarà una festa a cura delle attività commerciali del paese che con orgoglio regaleranno a Tregozzano ed ai suoi ospiti una serata “magica”. Per questa edizione il tema della manifestazione sarà quello della magia e in particolare di Harry Potter con maghi e fate. I visitatori quindi potranno essere protagonisti travestendosi da maghi, fate o stregoni, per una notte all’insegna della magia e del divertimento. Per gli amanti dello shopping ci saranno anche i mercatini con le opere dell’ingegno e numerose altre curiosità.

Le strade del paese diverranno, come di consueto, piene di vita ed animazione, grazie anche alla magia portata dalle esibizioni degli illusionisti: “Il magico desideri ed Emanuele Innocenti” che allieteranno gli ospiti della serata mentre saranno intenti ad assaporare le prelibatezze dei vari punti di ristoro. La serata prenderà il via alle 18,30 con la riproposizione aretina di un torneo di quidditch presso l’area verde di via Beneduci. Dalle 19,30 le sale incantate del Barnaby’s bar apriranno con aperitivi e pozioni magiche, la della bottega del fattore, le griglie infuocate dalla premiata macelleria Gallorini di Vincenzo e Luisella ed i maghi del circolo l’Incontro delizieranno i presenti con piadine, dolci e birre artigianali. Dalle ore 21,30 alle 22,30 in via Beneduci ci sarà l’esibizione di Agility dog a cura della scuola di addestramento Dogloversarezzo.