“Non ti pago” di Edoardo de Filippo al Petrarca per il Calcit

Venerdi 26 ottobre in prima serata e sabato 27 ottobre in replica verrà messa in scena, al Teatro Petrarca di Arezzo la tragicomica commedia di Eduardo de Filippo “Non ti pago” a cura della compagni di teatro amatoriale “Partenopei e Parteno”. Il ricavato delle due serata sarà destinato al Calcit di Arezzo per sostenere il servizio di cure domiciliari oncologiche -servizio Scudo. La compagnia si è già esibita al teatro Petrarca con successo e sempre a favore del Calcit ed anche per ricordare l’amico Gianni Accarino. Lo spettacolo andrà in scena alle 21:00.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla segreteria del Calcit direttamente o telefonando allo 0575-22.200 ed al 328-7254025.