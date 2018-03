Un doppio appuntamento oggi per dire no alla violenza di genere. Il primo si è svolto alle 17 nella sala Rosa del Comune di Arezzo. Si è trattato di una tavola rotonda alla quale hanno preso parte sia il regista del film «Credo in un solo padre», Luca Guardabascio, che l’autore della colonna sonora, Francesco Baccini. Il film, incentrato sulla storia di una doppia violenza perpetrata all’interno di una famiglia, sarà in parte girato ad Arezzo. Presenti anche gli attori Giordano Petri, Clayton Norcross, Alessandro Nicita, Ludovica Ferraro, Fabio Mazzari e Stefano Misiani. E poi Michele Ferruccio Tuozzo, l’autore del libro dal quale il film prende spunto.



Questa sera alle 21 in programma il concerto del cantautore Francesco Baccini al teatro Pietro Aretino in via Bicchieraia.