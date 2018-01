Nel palazzetto dello sport o al cinema, ecco la Befana: ecco gli appuntamenti per i più piccoli

Arriva di notte ma non solo. In provincia e in città la Befana oggi arriva in pieno giorno. Sono infatti tante le iniziative che la vedono protagonista di questo sabato.

Ad Arezzo la Befana, come da tradizione, arriva al Palazzetto dello Sport “Mario D’Agata”, Via Golgi (Arezzo). E’ il 35esimo anno che il quartiere di Porta del Foro organizza l’evento che è ormai divenuto un classico. Dalle 15:30 si esibiranno sul parquet del palasport scuole di danza e ginnastica aretine che intratterranno il pubblico presente, ma non solo ballo però, saranno presenti anche momenti di sport, con basket, arti marziali e kick boxe. Durante il pomeriggio sarà possibile acquistare i biglietti per l’estrazione dei vincitori della sottoscrizione interna a premi, che saranno annunciati alla fine della giornata di festa, sui social network e a mezzo stampa. Per finire il grande ingresso delle Befana, che donerà dal suo sacco a tutti i bambini presenti tantissime caramelle.

Per i buongustai, che non si accontentano della sola calza, torna anche quest’anno sotto i Portici di Via Roma la rassegna “Le delizie della Befana”, l’appuntamento con le eccellenze agroalimentari di filiera corta promosso da Confesercenti. Un evento per la promozione e valorizzazione delle eccellenze agroalimentari aretine con selezione di prodotti come olio, vini, formaggi, salumi, marmellate, tartufi. Saranno oltre dieci le aziende presenti, prevalentemente aziende agricole, aziende artigiane di trasformazione prodotti alimentari, commercianti ambulanti del settore. Queste aziende già tradizionalmente ogni primo sabato del mese sono presenti nell’area con i loro prodotti. Appuntamento per tutti quindi presso i Portici di via Roma con orario di vendita 10 – 19.

Giornata densa di appuntamenti a Cortona. Si parte la mattina alle 11 con l’apertura dei mercatini (fino alle 24). Alle 11,30 ci sarà la Befana in Piazza Signorelli. Dalle 15 alle 18.30 il momento di CORTO|BUSKERS – Festival Arti di strada e sempre nel pomeriggio al via il laboratorio degli elfi. Alle 18 sarà il momento della “La fiaccolata della Befana (walking urbano tra le mura)”

Mentre alle 19 la serata prosegue nella Terrazza Tonino con “Carbone&Caramello” – Apericena (Piazza Garibaldi, a pagamento),

A Sansepolcro l’evento conclusivo del Natale al Borgo non poteva che essere dedicato alla Befana che arriverà in piazza con il suo carico di dolci per i bambini buoni e l’immancabile carbone per gli adulti birbanti. L’intera giornata sarà come sempre animata dagli stand gastronomici e dj set a cura di We Are The Night locali notturni di Sansepolcro e Zona Magica di Marco Fabbri.

A Sansepolcro però arrivano anche i Re Magi: come ogni anno torna il corteo storico “La venuta dei Magi” organizzato dall’Associazione Alla Corte de’ Medici. Il corteo partirà alle 16,30 da Porta Romana per ricevere i Re Magi a Porta Fiorentina percorrendo la Via XX Settembre fino alla Cattedrale. Alle 17,30 è prevista la benedizione in cattedrale, poi partenza del Corteo per raggiungere Piazza Santa Marta e rendere omaggio al Presepe di Porta Romana.

Per i bimbi di Montevarchi quest’anno la Befana nella calza porta la possibilità di vedere gratuitamente il film d’animazione “Coco” prodotto da Walt Disney e Pixar presso la Multisala Cine 8 dove saranno aperte 4 sale per un totale di 800 posti a sedere. L’accesso sarà concesso fino ad esaurimento dei posti a sedere. Privilegiati in tutto e per tutto saranno i bambini e i ragazzi fino a 14 anni di età che frequentano gli istituti del territorio di Montevarchi (dalle scuole per l’infanzia alla scuola media inferiore) o che sono residenti nel territorio comunale. Per questo chiediamo ai genitori e alle famiglie (soprattutto dei ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 14 anni) di fare in modo di evitare di togliere posti ai ragazzi, magari accompagnandoli fino all’ingresso del cinema per poi venire a riprenderli alla fine della proiezione, od organizzandosi in modo tale da poter accompagnare anche i più piccoli insieme con un solo adulto per più famiglie.